Entregan premio Desierto Ícaro a Roberto Corella

Se reconoció la contribución del sonorense en la formación de las artes escénicas, su ética y ser referencia regional y nacional para el teatro en el país

En el marco del Día Mundial del Teatro, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) entregó la presea Desierto Ícaro 2019 al director, actor y dramaturgo Roberto Corella Barreda, por su contribución en la formación de las artes escénicas, su ética, su alta labor colaborativa y por ser referencia regional y nacional para el teatro en el país.

Como parte de la agenda Cultura Sonora Digital y en una transmisión en vivo realizada desde el Kiosco del Arte Pitic, Mario Welfo Álvarez Beltrán, director general del ISC, le hizo entrega de una estatuilla elaborada por el artista Ángel Luzanilla y un estímulo económico como reconocimiento a su aportación al teatro.

“El ISC hoy reconoce al teatro representado por quienes lideran, luchan, creen y crean; celebramos y reconocemos a quienes dejan todo en el campo de batalla, todo el día, todos los días; gracias a ellos el teatro en Sonora ha sido posible, con sus altas y bajas, con sus grandezas y oportunidades”, destacó Welfo Álvarez.

Por ello, dijo, desde hace cuatro años el Gobierno del Estado otorga el premio Desierto Ícaro, que es la máxima distinción al teatro en Sonora y se otorga a quien representa los valores de arraigo, lucha, permanencia y perseverancia en la escena teatral sonorense”, expresó.

El titular del ISC se refirió al mensaje internacional del dramaturgo pakistaní ShahidNadeem, quien reflexiona sobre la filosofía del teatro y la idea de que los malos momentos siempre son buenos para hacer teatro.

“Esa es la reflexión 2020 a la que nos invita la comunidad teatral internacional. El resurgimiento a partir de una crisis pandémica, pero también de una crisis de sensibilización humana a la que estamos expuestos todos”, agregó.

Por su parte, el dramaturgo reconocido afirmó que el arte se alimenta de las crisis, “el arte es resultado de las crisis, cuando tengo mi vista en un espacio que no poseo y lo quiero tener, surge esto; cuando estoy satisfecho con el mundo que me rodea y conmigo mismo, lo cual es una utopía, desde luego, no necesito del arte; justamente de las dudas, de las preguntas, de las grandes problemáticas que enfrenta la humanidad, resurge el arte como el Ave Fénix, se rejuvenece, se transforma, se modifica”, externó.

Durante el programa, el periodista Carlos Sánchez conversó con el dramaturgo y para concluir, el alumno Daniel y el propio Corella, realizaron una lectura teatral de la obra “Desde la window”.

El 10 de octubre de 2019, se reunió el Comité Especial, integrado por el actor y director de teatro Hugo López Sosa, la actriz y bailarina Daniela González Ramírez, la actriz Sonia León y la directora de teatro Domitila Flores Castellón, para seleccionar al acreedor del Reconocimiento Desierto Ícaro 2019.