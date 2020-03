Entregan al Ayuntamiento 15 patrullas

El Ayuntamiento de Hermosillo recibió ayer 15 patrullas por parte del Sistema Nacional de Seguridad Publica, con una inversión superior a los 10 millones de pesos, como parte de los recursos federales que se entregan a los municipios del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), y que vendrá a fortalecer a la Policía Municipal.

Acompañada de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, la alcaldesa Célida López Cárdenas recibió de manos del titular del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Leonel Efraín Cota Montaño, las llaves de las unidades, ocho pick up, cinco tipo sedán y dos camionetas para el Primer Respondiente, para equipar a la policía preventiva.

La presidenta municipal destacó que estas unidades vendrán a reforzar la vigilancia en los diferentes sectores de la ciudad a mejorar los tiempos de respuesta, asimismo, las dos camionetas van a eficientar el trabajo del Primer Respondiente en la prevención del delito.

«Cuando iniciamos la administración dijimos que ocupábamos 180 unidades, ahorita ya llevamos 147, todavía nos faltan 33 más, que las vamos a adquirir este año para que la Corporación tenga un despliegue más eficaz en las zonas y que esas llamadas al 911 tengan buena respuesta», destacó la munícipe.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Efraín Cota Montaño, resaltó que la coordinación entre las instituciones de gobierno es la clave para hacer un cambio en materia de seguridad.

«La seguridad no es un tema solamente de policías y del buen desempeño de las corporaciones, dijo, sino de justicia y políticas sociales que deben justamente permitir la integración de amplios sectores al desarrollo del país, puntualizó.

En su mensaje, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano dijo que fortalecer a las corporaciones es primordial para brindar seguridad a los ciudadanos, pero también lo es detectar las causas que originan la inseguridad y combatir el problema.

“No podemos negar que aquí en Sonora el gran problema es el narcomenudeo y la delincuencia organizada, todos lo sabemos y tenemos las estadísticas claras, en delitos patrimoniales Hermosillo fundamentalmente ha bajado

sus índices, no hay forma de lograr la seguridad si no lo hacemos de forma coordinada”, explicó.

La mandataria estatal señaló aún falta mucho por avanzar en el tema de seguridad y poder enfrentar todas las situaciones que se presentan de manera coordinada, y es por ello que están haciendo una redistribución de todas las corporaciones a fin de mejorar los tiempos de respuesta.