Enfermera arriesga vida por paciente con Coronavirus

Por Karla Montaño B.

FM105

«Sí lloré porque tenía miedo y tengo miedo, no de contagiarme, pero sí de contagiar a mi familia», compartió Fernanda, una de las enfermeras sonorenses que atiende a un paciente con Coronavirus.

Joven madre de dos niños, de 2 y 3 años, la licenciada en enfermería hizo público el esfuerzo y sacrificio de personal de salud por cuidar a la comunidad, «y que la sociedad se pase por el arco del triunfo el llamado de quedarse en casa».

A Fernanda le tocó recibir a uno de los dos pacientes enfermos de Covid-19, de la capital del estado, en el Hospital General.

La enfermera que trabaja en el nosocomio desde hace 7 años, dijo que al principio exageró en medidas de prevención, se puso el traje y procedió con el protocolo de atención al infectado.

Es un paciente con mucha fe, una persona que confía en nosotros, que a pesar de su edad está con todo el ánimo de salir de ahí y encontrarse con su familia, dijo.

Después de una semana de atender al hombre con el virus, la trabajadora de la salud exhibió fotos de su rostro con las marcas del traje especial que usa durante su turno.

Es muy incómodo tener que traer puesto un traje casi de plástico, que al final del día te deja marcadas las manos y la frente de lo ajustado que es, se te marcan los lentes, se te marca el cubrebocas, de tal manera que te llega a lesionar, explicó.

Y sí es injusto que muchas personas no valoren lo que hacemos, lamentó.

“Esto apenas empieza”, advirtió, “no contamos con camas, no hay ventiladores, no hay personal, no hay suficientes equipos de protección”.

Lamentó la inconsciencia de parte de la población al no acatar disposiciones de la Secretaría de Salud.

“Es realmente injusto que el personal de salud nos estemos exponiendo de tal manera y que la sociedad se pase por el arco del triunfo este llamado”, dijo.

“Quédate en casa, todos somos susceptibles al contagio, no importa edad, no importa género, cuídate y ayúdanos a cuidarte”, finalizó.