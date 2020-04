Solicita Gobernadora Claudia Pavlovich equipo hospitalario al Gobierno federal

La operación del Insabi a toda su capacidad en Sonora, la dotación necesaria de reactivos para detección de coronavirus y apoyo para la conclusión y equipamiento del nuevo Hospital de Especialidades para tenerlo listo en esta contingencia, solicitó la gobernadora Claudia Pavlovich al gobierno federal, como parte de la estrategia integral ante la pandemia por el Covid-19.

En reunión de trabajo, a través de videoconferencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el canciller Marcelo Ebrard, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell y el titular de Protección Civil, David León Romero, la gobernadora de Sonora se refirió a la restricción de tránsito no esencial que se impuso en la frontera de sur a norte y solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que esa misma medida se aplique de norte a sur, considerando que en el país vecino se han elevado considerablemente los casos de Covid-19.

Precisó la necesidad de que opere al cien por ciento el Insabi en el estado y que el nuevo Hospital General de Especialidades, que tiene un 92% de avance en su construcción, sea utilizado en la estrategia de reconversión hospitalaria, para lo que requiere ser equipado.

“Necesitamos al INSABI operando a toda su capacidad. Yo tengo un hospital al 92 por ciento, puede ser utilizado en mi estrategia de reconversión hospitalaria y al fideicomiso abierto para atendernos”, sostuvo la gobernadora Claudia Pavlovich.

Durante la reunión en la que participaron en línea gobernadores de otros estados y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Pavlovich Arellano consideró indispensable conocer los apoyos de la federación y los plazos en los que se estarán entregando a los estados, pues es necesario contar con material como cubrebocas especializados, overoles, monitores, camas, ventiladores, contrataciones temporales de personal de servicio sanitario y pruebas rápidas.

Pavlovich Arellano solicitó, de igual forma, intensificar los operativos de Profeco para evitar el abuso en el acaparamiento y en los precios abusivos…Tiene razón la Gobernadora, porque un litro de gel bacterial que costaba 45 pesos la semana pasada, este martes costaba 185 pesos, en la farmacia margarita que se ubica en el cruce de los bulevares solidaridad y Luis Donaldo Colosio, en Hermosillo.

Esos son comerciantes voraces… Por otra parte, por no pagar el recibo de agua en mes y medio, Agua de Hermosillo me cobró 300 pesos de multa, o no sé de qué… ¿Qué no estamos en tiempo de contingencia? Eso también es un “robo en despoblado”, porque no podemos salir de nuestras casas y menos para pagar un servicio público, al menos esa es la orden de los gobiernos federal y estatal… ¿Qué pasa señora alcaldesa Celida López Cárdenas?

¿Hay ciudadanos de primera y de segunda en Hermosillo?

Tenía entendido que no había estacionamientos exclusivos en ningún sector de la ciudad de Hermosillo, pero me he dado cuenta que en muchos domicilios y empresas se miran láminas con la leyenda de exclusivo y las banquetas pintadas de color amarillo. Es más, ni la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ni la alcaldesa, Celida López Cárdenas, cuentan con un espacio para sus vehículos. No existe una “mancha amarilla” en las banquetas de los palacios estatal y municipal.

Antes los espacios de estacionamiento exclusivo lo vendía el ayuntamiento bien caro, ahora no sé si se haya vuelto esa vieja práctica. El primer alcalde que quitó esos privilegios fue Guatimoc Yberri González, que incluyó el espacio del Gobernador Manlio Fabio Beltrones y, por supuesto, el de él mismo; por cierto, Manlio se molestó con la medida “arbitraria” del presidente municipal de su mismo partido político, el PRI, pero la cosa no pasó a mayores, nada más se dejaron de hablar.

Ambos gobernantes ya tenías sus diferencias, esto nada más vino a sumar y a ponerle una “rayita más al tigre”. Por cierto, ayer miré al Guaty en Telmex pagando sus teléfonos, como siempre, una persona sencilla que a diario se puede ver caminando por las calles de la colonia Centenario. Son pocos los ex alcaldes que se miran en las calles conviviendo con la ciudadanía. La mayoría siguen en la política y no tienen tiempo para la convivencia con la gente del pueblo.

Casimiro Navarro Valenzuela, María Dolores del Río Sánchez y el Guaty, son los únicos que se han comportado la altura de la ciudadanía…De Alejandro López Caballero, no se sabe nada de él; “El Maloro” Acosta, radica en los Estados Unidos; Ernesto Gándara Camou, está en el PRI nacional; Angelina Muñoz Fernández, no se ve por ningún lado…En cuanto se aproximen los tiempos electorales algunos de estos podrían asomarse por la ventanas para que la gente lo vuela a ver.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.



