Deben de cerrar sus puertas empresas con actividad no esencial: Horacio Valenzuela

Los establecimientos y empresas con actividades no esenciales deben suspender labores obligatoriamente a partir de este lunes, al vencer el plazo de 72 horas establecido en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la contingencia del Coronavirus (Covid-19), emitida por la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, informó Horacio Valenzuela Ibarra.

En conferencia de prensa, junto a Jorge Guzmán Nieves, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), el secretario del Trabajo señaló que estas empresas, sin excepción, deben acatar el Decreto, como medida de prevención y para mitigar el contagio por Covid-19 en la entidad.

“No es el peso de los dueños de los negocios o el tamaño de las empresas lo que determina que trabajen o no, es si la actividad que desarrollan es o no esencial, si la actividad que desarrolla una empresa grande no es esencial debe de parar. Este día debe estar parada esa empresa y nosotros tenemos inspectores, hay brigadas de Cofepris, de Salud, del Trabajo, de Protección Civil, Policía Estatal, que estamos verificando y atendiendo las quejas de la gente, aquí estamos apelando a la solidaridad de todos los sonorenses, necesitamos hacer un ejercicio de mucha responsabilidad”, afirmó.

Los acuerdos efectuados para operar este Decreto, resaltó Valenzuela Ibarra, son medidas urgentes, encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de Sonora y las diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del Covid-19.

Indicó que aquellas empresas con actividades esenciales deberán cumplir rigurosamente con el protocolo sanitario adecuado y aquellos comercios o establecimientos con actividades no esenciales y que no suspendan sus labores, podrán ser apercibidos o multados.

“Este Decreto se remite en su cumplimiento a la Ley de Salud del Estado, y en el capítulo de sanciones, en el artículo 286 dice que para hacer cumplir las determinaciones de esta Emergencia Sanitaria, la autoridad puede utilizar las siguientes medidas o sanciones administrativas: multa; amonestación con apercibimiento; suspensión temporal o definitiva; arresto hasta por 24 horas’; no queremos llegar a esto”, aseguró.

Las empresas que deban suspender actividades deberán pagar a todos sus empleados al menos un salario mínimo, sin descuentos, durante 30 días, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo, advirtió Valenzuela Ibarra, y agregó que, de no cumplirse con este ordenamiento, los trabajadores deberán notificarlo a la Secretaría del Trabajo para las acciones consecuentes.

Por su parte, Jorge Guzmán Nieves aclaró que el sector agroalimentario de Sonora, al ser considerado actividad esencial por la producción de alimentos, sigue laborando con medidas de prevención sanitarias para el cuidado de los trabajadores agrícolas, y reiteró que se tiene garantizado, en esta contingencia, el abasto de alimentos tanto para el consumo del estado y el país, como la cantidad de producto que se exporta.

Necesario un plan para ayudar a familias que no pueden salir a la calle a trabajar

Los trabajadores que viven al día y que a diario salen en busca del sustento familiar se las están viendo difíciles para aguantar el encierro en sus casas. No sé en qué forma los podrían ayudar el gobierno. Muchas personas trabajan en la economía informal y si no salen a la calle, no tienen que comer. Esa es una realidad que los gobiernos deben de entender. Dentro de las medidas para protegerse de coronavirus, es no salir a la calle, quedarse en casa…Esa es la mejor medida.

No hay muchos compradores en las calles y sería lo mismo, trabajarían sin obtener ganancias, “dioquis”, por eso vale más hacer un sacrificio y salir lo menos posible de los hogares, aunque un mes es mucho tiempo tanto para los trabajadores como para las empresas.

Esperemos que la pandemia pase rápido para que todo vuelva a normalidad y nos podamos abrazar, besar y saludar de mano, así como hizo el presidente López Obrador, al saludar a la mamá de El Chapo Guzmán.

Por Decreto Presidencial, todas las personas mayores debemos quedarnos encerrados en nuestras casas, en espera de que alguien nos traiga un salario y nos llene la alacena de productos alimenticios. Ojalá el gobierno federal, estatal y municipales, tengan tiempo y recursos para atender a la población más necesitada. La intención de las autoridades es buena.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

Twitter: @elreporteroson