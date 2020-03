Necesarias medidas sanitarias tomadas por las autoridades para evitar el contagio del Covid -19

Al parecer todo mundo se va a manifestar públicamente en contra de los gobiernos, federal, estatales y municipales, por las medidas sanitarias que se han implementado para combatir el coronavirus. Ya han protestado públicamente los taxistas y los taqueros, cuando todavía no ha entrado en vigor la paralización de las empresas no indispensables. Los taxistas y taqueros están molestos por la publicidad del gobierno de “Quédense en casa”, cuando ellos dependen de las personas de la vía pública. Hay que recordar que la medida es una protección para todos.

En parte tienen razón los manifestantes, pero no tienen porque irse en contra del gobierno, ya que las personas son las que toman la decisión de salir o no salir. La gente no sale de sus casas porque le tienen miedo al contagio, no es por los anuncios que transmiten y publican los medios de comunicación. Esta situación afecta a todos, no solo a los taxistas y taqueros; todos tenemos que sacrificarnos un poco para evitar la pandemia que está afectando al mundo, a México y a Sonora.

También afecta a los vendedores ambulantes, a los comisionistas y a los grandes empresarios.

La pandemia del coronavirus afecta a la economía, pero es preferible sacrificar un poco lo económico que perder vidas. Esta enfermedad ha costado miles de muertes en el mundo en muy poco tiempo, por lo que las autoridades tienen la obligación, por ley, de aplicar medidas necesarias para combatirla. Son medidas dolorosas, pero necesarias, por que está de por medio nuestra salud y nuestras vidas…Además, no creo que los habitantes de Hermosillo y de Sonora permanezca tanto tiempo encerrados. Esperemos que todo cambie y la pandemia desaparezca.

Si los comercios se han visto sin gente estos días, a partir de este fin de semana la situación se pondrá peor, ya que los enfermos de coronavirus se han incrementado en Sonora en la semana, por lo que más vale hacerles caso a los anuncios del gobierno, que estar en un hospital o perder la vida. Creo que los taxistas y los taqueros, así como toda la gente, deben de hacerle caso a las medidas sanitarias por el bien de todos, principalmente de los adultos mayores. En últimas fechas se han reportados casos de coronavirus en jóvenes… Al parecer, la cosa es pareja. ¡Qué miedo!

También se ha sabido de casos de niños, por lo que esta enfermedad no respeta edades ni sexos, por lo que vale más cuidarnos para no ser uno de los elegidos. En lo personal he cancelados mis compromisos y lo seguiré haciendo hasta donde aguante, porque mi trabajo no es estar encerrado. El reportero debe de andar en la calle y no pasársela atrás de un escritorio. La gente no nos recibe, porque le tienen miedo al coronavirus. Es que es una enfermedad peligrosa que todavía no tiene cura. Su detección a tiempo puede salvar vidas.

El Gobierno del Estado debe saber quiénes son los choferes y quiénes concesionarios

El Gobierno del Estado debe de saber quiénes piden ayuda, si son los choferes taxistas o los concesionarios. Como casi siempre ocurre, “el hilo siempre se rompe por lo más delgado” y en estas y otras ocasiones, los patrones son los que mandan a los trabajadores a manifestarse. La mayoría de las concesiones están en manos de personas ajenas a esa actividad, que se dedican otros negocios o cuenta con un trabajo como directivos en empresas o en los tres niveles de gobierno. Pero, sí hay concesionarios que manejan sus vehículos, son pocos, pero sí los hay.

Ojalá se apoye a los taxistas choferes, que a diario salen en busca del sustento familiar, y si les va mal, pues no comen en sus casas. Viven al día. Los directivos del del Transporte Estatal, deben de saber quiénes son los trabajadores y quiénes los concesionarios. También de quiénes son los concesionarios choferes, esos que manejan sus propios taxis, o cuando menos trabajan un turno. Y, a como está la situación de competencia con los taxis privados, estos les están “comiendo el mandado”, ya que los clientes les hablan por teléfono. Y, volviendo al tema, las medidas tomadas por las autoridades sí afectan la economía, pero todos debemos “jalar parejo”.

Habrá recolección de basura en forma normal en Hermosillo: Norberto Barraza

Servicio Público Municipales de Hermosillo se encargará de recoger la basura de los hogares todos los días, durante la alerta del Covid 19, informó Norberto Barraza Almazán. Los trabajadores del Ayuntamiento trabajarán en forma normal, solo con un reforzamiento de las medidas sanitarias para evitar el riesgo de contagio. Solicitó la colaboración de la ciudadanía con acciones sencillas como disponer los desperdicios en bolsas bien cerradas y extremar los cuidados con la disposición de desechos sanitarios y punzocortantes.

Expresó su simpatía por propuestas surgidas desde la comunidad a través de redes sociales, como la de rociar las bolsas o contenedores con una solución a base de 5 mililitros de cloro por un litro de agua antes de dejarlas a disposición de los recolectores.

Barraza Almazán mencionó que durante la semana pasada fue notorio un incremento en el volumen de desechos domésticos de la ciudad, pasando de un promedio diario de 700 toneladas a 732, lo cual es atribuible a que las familias están aprovechando la estancia en casa para hacer limpieza a fondo y deshacerse de lo que no les es de utilidad.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.



