Registra Sonora otro caso de Coronavirus; ahora fue en Guaymas; Enrique Claussen

Registra Sonora otro caso de Coronavirus, en un joven de 22 años de edad, residente de Guaymas y que desde el año pasado estudiaba en Madrid. El afectado llegó vía Ciudad de México-Hermosillo y se encuentra en buenas condiciones médicas. En su estancia en Madrid, también visitó, otros lugares de Europa, informó el secretario de Saludad en la entidad, Enrique ClaussenIberri.

El funcionario señaló que el paciente regresó a Sonora el pasado 17 de marzo, en un vuelo con conexión a la Ciudad de México y Hermosillo, y que a su llegada no presentaba fiebre, sin embargo, en el periodo del 10 al 14 de marzo presentó dolor de garganta, de cabeza y fiebre, mejorando con tratamiento sintomático, por lo que el sábado se le tomó muestra faríngea y nasofaríngea, confirmándose este domingo como positivo a Covid-19 por el Laboratorio Estatal.

ClausenIberri detalló que este cuarto caso también es importado, por lo que se mantiene la fase uno; el paciente no requirió manejo hospitalario y actualmente se encuentra asintomático, pero seguirá con el protocolo adecuado de aislamiento y se continuará con la evaluación periódica de sus condiciones de salud.

El secretario de Salud destacó que, desde su llegada a Sonora, el paciente llevó adecuadamente el protocolo preventivo de aislamiento, por lo que no hubo contactos directos qué evaluar, razón por la cual felicitó al joven y su familia por actuar de forma responsable.

Señaló que, desde el 2 de marzo hasta la fecha, la Secretaría de Salud ha estudiado 47 muestras de casos sospechosos, dando positivas a Covid-19 cuatro de ellas. Dijo que las medidas de prevención seguirán reforzándose, como lo instruyó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a través de la estrategia integral “Quédate en casa”, para evitar que el virus se propague.

Enrique ClausenIberri reiteró el llamado a la ciudadanía en general, de seguir las recomendaciones de permanecer en sus hogares y evitar las actividades al aire libre, recalcó que es tiempo de actuar responsablemente y dejar que el personal médico, de seguridad, entre otros, salga a las calles a cuidar a la población.

Se miran menos autos en las calles, pero los supermercados se mantienen llenos de gente

Aunque sí se ven menos autos en las calles de Hermosillo, los grandes centros comerciales que venden alimentos como carnes, verduras y frutas, entre otras cosas, se la pasaron el fin de semana llenos de personas, que seguían abasteciéndose como si se fuera acabar el mundo. Unos con tapabocas y otros sin él, lo cierto es que compraban el mandado de la semana de la quincena.

Otros llenaban sus vehículos pickup y toneladas de diferentes productos para surtir a los comercios de los pueblos del río de Sonora y la sierra. Los comercios de venta de alimentos no han sufrido mermas, porque con virus y sin él, todos tenemos que comer algo para sobrevivir. Eso sí, los precios se han incrementado en forma “abusiva”. Ejemplo, una cartera de huevo en oferta cuesta 68 pesos, cuando la semana pasada costada 55 pesos… Solo por citar un producto.

Lo malo que subieron de precio los productos de la canasta básica familiar y esos abusos no hay autoridad que los pueda controlar. En los comercios de los barrios ya no se puede comprar por caros, resulta que los grandes almacenes que compran barato por mayoreo, los precios también andan por las nubes…Aunque usted no lo crea, mucha gente todavía compra por cartera y los comerciantes nada más le apuntan…Qué bien que les fíen, pero a precios justos.

Hay que seguir recomendaciones de las autoridades de Salud para evitar contagios del Covid 19

Dicen los médicos que atienden el problema del coronavirus, que esta semana hay que cuidarse más que la anterior, porque podrían aparecer los contagios de las personas que vinieron de fuera, Europa, oriente y Estados Unidos. Para mayor seguridad, hay que seguir las recomendaciones básicas de las autoridades de Salud; lavarse las manos, no saludar de mano, abrazo y beso y permanecer en casa. En ocasiones es imposible, hay que tratar de hacerlo, por el bien de todos.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.