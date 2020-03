Poco a poco se está paralizando el país al suspenderse las actividades diarias por el Covid 19

Poco a poco se va paralizando el país al suspenderse todas las actividades por motivo de la pandemia del coronavirus que está causando la muerte de miles de personas en el mundo. Por supuesto que Sonora no podía ser la excepción al registrarse, oficialmente, dos muertes en una semana. Están suspendidas todas las actividades en donde se reúnen más de 10 personas, por lo que una familia numerosa no puede convivir al mismo tiempo, al menos que lo haga vía Internet.

Los trabajadores de los bancos están atendiendo a no más de cinco personas del público, salen estas y entran otras cinco, así es que hasta los billetudos tienen que hacer cola para cualquier operación bancaria personal. Lo misma está pasando en algunos establecimientos comerciales, de los que prefirieron abrir sus puertas en estos días de coronavirus. Los grandes supermercados no quieren mucha gente dentro de sus establecimientos y solo permiten la entrada a una persona.

Ya no atienden a toda la familia, como hace unos días, cuando acudían a las tiendas la mamá, el papá, la abuelita, tíos, tías y sobrinos. Ahora está muy restringida la entrada, más que en la entrada fronteriza para cruzar a los Estados Unidos. Ahora es cuando los abarrotes de la esquina, de los barrios y las colonias podrían hacer “su agosto” de vender buenos productos a bajos precios, como en los changarros del malecón, a una cuadra de los grandes comercios del Vado.

Las tiendas de ropa del centro de la ciudad se encuentran vacías, sus empleadas se paran en las puertas invitando a las personas que pasan por las banquetas a entrar al comercio, pero no logran su objetivo. De perdida quieren contar con las 10 personas que permiten las autoridades dentro de los lugares. La situación se está poniendo crítica a menos de una semana de registrarse el primer caso de coronavirus en Hermosillo. Oficialmente solo van dos, ambos en nuestra capital.

Lo comentábamos ayer, la economía de nuestro estado no es tan pujante como para aguantar un paro de actividades por tres meses, que se supone van a durar las restricciones, porque a menos de una semana ya se siente la escases de circulante, por la falta de compradores. El tiempo corre y las empresas no registran entrada de dinero, pero sí gastos, entre estos, el pago de salarios a sus trabajadores…Muchas empresas han cerrado sus puertas al público, para no perder tanto.

Llama Congreso del Estado a que continúe la investigación epidemiológica por COVID-19

Ante la confirmación del segundo caso de coronavirus COVID-19 en el Estado de Sonora, el presidente de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura, diputado Filemón Ortega Quintos, llamó a que las autoridades de salud no escatimen esfuerzos para continuar la investigación epidemiológica…Consideró de suma importancia que se haga el seguimiento de cada uno de los pacientes, así como de los siete casos sospechosos de personas que viajaron a Europa y Estados Unidos, a quienes deben haberles tomado muestras y se estaría a la espera de los resultados.

Otro punto importante, dijo, es que del segundo caso confirmado de COVID-19 se investigue los contactos que tuvo, como parte del mismo seguimiento que tiene que llevarse a cabo para descartar o confirmar, en su caso, si son portadores del virus. “Es fundamental que a todas las personas con antecedentes de viaje a países con alto riesgo de contagio del virus se les practiquen los análisis respectivos; conocer si tienen síntomas y si es necesario que se realice un monitoreo”, expresó.

Asimismo, es de suma importancia que los ciudadanos apliquen las medidas de higiene en casa o en sus trabajos, mediante el lavado de manos de manera frecuente; no saludar de mano, ni de beso; no abrazar y mantener distancia entre las personas en lugares públicos, en caso de que se tenga que acudir a algún trámite, hacer alguna compra o consulta, indicó. Recordó que la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que el COVID-19 o Coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta respiratorias más graves.

Por último mencionó que la medida de carácter preventivo que este Poder Legislativo asumió el pasado 16 de marzo, dirigida al personal de sus diferentes dependencias en relación al COVID-19, tiene como fundamento la facultad de esta Soberanía de “velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado, y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general”, como lo establece el Artículo 64, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades de Salud me quedaré en casa los próximos días

Por otra parte, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de Salud de Sonora, a partir de este viernes, seguiré al pie de la letra el programa “Quédate en casa”, por lo que no tendré contacto con las fuentes informativas, amigos, compañeros periodistas, etc. Sí estaré a las órdenes de todos ellos a través de mis cuentas de twitter, facebook y WhatsApp, entre otras.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

Twitter: @elreporteroson