Daña la salud de los hermosillenses contaminación por polvo; hace falta regar las calles

Ojalá haya presupuesto en el Ayuntamiento de Hermosillo para la compra pipas y regar las calles y avenidas y de esta forma combatir la contaminación por polvo en los barrios y colonias de la periferia de la ciudad capital. La gente que habitan en esos lugares no puede ni asomarse por la ventana porque de inmediato se llena de polvo toda la casa. Es cuestión de que nuestra alcaldesa se “ponga las pilas” y consiga esos vehículos, así como ha conseguido tantos carros-patrullas.

El riego de calle es fundamental para evitar el polvo que ahoga a nuestros vecinos de los diferentes barrios de la ciudad, que no pueden ni comer a gusto, porque se les llena de tierra la boca. Tampoco puede salir al porche de sus casas, como años atrás, a tomarse una taza de café acompañado por un pan “conchita”, elotito o cochito, entre otros. Hace rato que no veo pipas regando las calles, tampoco me ha tocado ver barredoras, ni en el primer cuadro de la ciudad.

No sé si la alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, haya presenciado la masa de polvo a unos metros del suelo, que le sirven de cielo a muchos hogares. Los habitantes de esas colonias desde hace tiempo que no miran las nubes, ya que el polvo se encuentra a unos metros de sus hogares y es imposible ver más arriba de la contaminación. Unos jóvenes que se paseaban en unos juegos mecánicos, me comentaban que de la rueda de la fortuna no se ven las personas de abajo.

No sé cuánto cuesten las pipas para acarrear agua, pero urge que las autoridades entren al rescate de los vecinos que ya no respiran aire, sino polvo. Los habitantes de los barrios, colonias y fraccionamientos no saben a quién dirigirse para ser atendidos y que les resuelvan el problema. Que lo hagan directamente con la Presidente Municipal López Cárdenas, que siempre está atenta para las personas que habiten nuestro terruño, que ahora no hay polvo, porque está lloviendo.

Deben autoridades de Salud y Educación suspender las clases en Hermosillo y otros municipios

Hermosillo no se encuentra entre las escuelas de nivel básico que modificarán el horario, menos suspenderán clases, a pesar de que las lluvias permanecerán durante todo el día jueves. Creo que la secretaría de Educación no entendió bien el pronóstico del tiempo, ya que los menores llegarán mojados a sus escuelas primarias y secundarias. Creen que todos los niños tienen papás con carro, pero no señores, muchos de ellos se van caminando a sus centros de estudio.

Dentro de las escuelas no llueve, pero en el trayecto de sus casas a los planteles educativos sí, dejando a los niños expuestos a “pescar” una enfermedad, tomando en cuenta el estado del tiempo que a veces hace calor y después frío, en el mismo día. Todos los niños en esto tiempos de cambios andan mocosos, con tos y acalenturados, por tal motivo, las autoridades de Educación y Salud, deben de ponerse de acuerdo para tomar decisiones que no afecten la salud.

Ojalá los directivos de la secretaría de Educación y Cultura (SEC) se dieran una vuelta esta mañana de jueves, para que vean las condiciones en que llegan los niños a las escuelas de los barrios populares…Claro, si van al Colegio Regis, al Regina, Vanguardia y otro de paga, todos los niños llegarán en vehículos y con sombría. Nosotros nos referimos a las escuelas de los barrios populosos de Hermosillo, que son muchos, en donde los menores llegan caminando a las escuelas.

No se pueden tomar decisiones detrás de un escritorio y en una oficina de gobierno con todas las comodidades y, si lo hacen, que piensen primero en los niños y jóvenes de escasos recursos económicos, que tienen que salir de sus hogares, en muchas ocasiones sin desayunar, y todavía llevarse un chapuzón de agua del cielo que viene bien fría. Las autoridades tendrán la culpa de las enfermedades que pudieran adquirir los menos de primera y segundaria… ¡Qué mala onda!

Recibe Gobernadora Claudia Pavlovich en su despacho a Isabella Springmuhl

Como sociedad debemos siempre ser incluyentes para que todas las personas puedan lograr todo lo que se propongan, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al reunirse con Isabella Springmuhl, la primera diseñadora de moda con síndrome de Down.

La mandataria estatal recibió en su despacho a la joven originaria de Guatemala y a su mamá, además de reconocer el valor de su trabajo que inspira a muchas personas a lograr sus objetivos le mostró los distintos espacios de Palacio de Gobierno.

“Estoy muy agradecida que estén aquí, la inclusión es un valor que no podemos perder, y es que como sociedad tenemos que ser muy incluyentes; a veces es difícil romper ciertos parámetros, o tabúes en la sociedad y paradigmas, lo hemos ido logrando y yo estoy muy contenta porque hemos hecho un gran trabajo en ese sentido y lo vamos a seguir haciendo”, indicó.

En presencia de Karina Zárate Félix, directora de DIF Sonora; Annette Castro, creadora de Moda Incluyente, Isabella habló sobre sus inicios en la moda al diseñar prendas y cómo lo que empezó como un pasatiempo, terminó siendo un sustento de vida. La joven agradeció a la mandataria el recibimiento en Palacio de Gobierno, y resaltó su agrado por estar en Sonora, donde narró su experiencia y crecimiento en distintos espacios.

“Para mí es demostrar a la gente que nosotros aportamos riqueza, y también aportamos sueños, y nunca nos debemos rendir o renunciar a lo que queremos hacer”, comentó la modista. Por su parte la gobernadora Pavlovich reconoció el talento de Isabella y todo lo que ha logrado con sus diseños a nivel internacional, además de recibir un huipil diseñado por la joven guatemalteca.

