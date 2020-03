Invaden automovilistas espacios para personas discapacitadas en Hermosillo

A muchos conductores de vehículos no les gusta caminar, menos andar dando vueltas para encontrar estacionamiento y se les hace muy cómodo invadir los espacios de las personas discapacitadas, causando molestias a este sector de la población que cada día hay más. Las autoridades deben de hacer algo para acabar con estas anomalías y los “invasores” que tomen consciencia del mal que provocan a las personas que necesitan por necesidad esos lugares.

Esta situación se presenta en todos los sectores del municipio de Hermosillo, principalmente en el centro de la ciudad y en el área en donde se ubican los palacios, de Gobierno y Municipal, catedral, Congreso del Estado, Supremo Tribunal de Justicia de Sonora y muchas oficinas de los gobiernos federal, estatal y municipal. No creo que sea falta de cultura de los automovilistas. Más bien creo que son “flojos y flojas” que nos les gusta caminar y dejan sin lugar a los discapacitados.

En estos dos sectores del municipio las autoridades municipales, a través del Departamento de Tránsito, deben de enviar a policías “de a pie” para que evitan que los automovilistas se estacionen en los lugares destinados para personas con alguna discapacidad. Muchos “vivales” compran unas calcomanías y colgajes en el comercio local en donde traen impresas una silla de ruedas para aprovechar los lugares de los discapacitados. Deben de recibir un castigo especial.

Para obtener placas de circulación, las personas interesadas deben de pasar por exámenes médicos especiales y autorizarlos el CREE, que es una clínica que se ubica al norte de las Ciudad. El examen también lo puede autorizar un médico del Hospital General del Estado (HGE), pero siempre necesita el VoBo del DIF estatal, en unas oficinas que se ubican por la calle Ignacio Romero y Boulevard Luis Encinas, a espaldas del banco HSBC…Son algunos trámites de salud.

Visita gobernadora Claudia Pavlovich Naco, Santa Cruz y Agua Prieta

En una forma cercana, y atendiendo las peticiones de cada uno de los ciudadanos de las comunidades que visita, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó apoyos sociales, material de Protección Civil para beneficio de la comunidad afectada por las bajas temperaturas, supervisó obras y dio certeza jurídica a familias con la entrega de escrituras de vivienda, en gira de trabajo por Santa Cruz, Naco, y Agua Prieta.

Desde el inicio de una intensa jornada de trabajo en su quinta vuelta por el estado, donde ha visitado 66 municipios, la mandataria estatal visitó las instalaciones de la Maquiladora MWC de México División CVG, empresa que emplea más de 3 mil sonorenses, y sostuvo un encuentro cercano con familias de estos municipios donde tomó nota de sus peticiones, y luego de señalar que no hay mejor forma de conocer las inquietudes de la gente que recorriendo cada rincón del estado, reiteró que su gobierno trabaja en beneficio de los sonorenses ya que los ciudadanos no tienen color, tienen necesidades y hay que atenderlos sin distingos.

“Esta es mi quinta vuelta por todo el estado, siempre les dije que iba a visitarlos a todos, por más pequeños que fueran los municipios, medianos o grandes, que todos deberían de ser atendidos y ser escuchados, y no hay alguna forma mejor que venir a escucharlos y estar cerca de ustedes”, indicó.

En su visita a Santa Cruz, la gobernadora Pavlovich, junto a Ivone Lorta Ortega, alcaldesa de Santa Cruz, supervisó la construcción de una cancha de futbol con pasto sintético, la cual servirá para el sano esparcimiento de las niñas, niños, y jóvenes de este municipio, y visitó la obra de la construcción de un Centro de Usos Múltiples, que funcionará para distintos eventos sociales.

La gobernadora Pavlovich presenció también la interpretación de la Danza del Venado por parte del grupo “Los Mayos del Sur de Sonora”, y luego de resaltar la importancia de inculcar las tradiciones desde temprana edad a las niñas y niños de Sonora, se trasladó al jardín de niños “Profesora Francisca Ruiz Córdova” para constatar la obra del tejaban que ahí se construyó en beneficio de las y los estudiantes de ese plantel.

En el municipio de Naco, la gobernadora Pavlovich acompañada de la alcaldesa Andrea Celeste Ramos Erivez, sostuvo un encuentro con la comunidad donde escuchó sus peticiones y entregó apoyos sociales como tinacos, sacos de cemento y sillas de ruedas; además de hacer entrega al Ayuntamiento, de apoyos por parte de Protección Civil, para ser utilizados en casos de emergencia, como colchonetas, agua embotellada, láminas, despensas, botas e impermeables y kits de limpieza.

En el DIF Municipal, la mandataria estatal inauguró el taller de costura y entregó becas por parte del Icatson; otorgó reconocimientos a beneficiadas de estos cursos en el municipio, y anunció que el instituto llevará a cabo nuevos talleres en favor de las familias sonorenses, como los de asistente educativo técnico para niñas y niños con discapacidad, así como técnicos para instalación y servicio de paneles solares, para los planteles de Hermosillo y Agua Prieta.

Para atender a empresas del sector, en la modalidad de Cursos Regulares y de Capacitación Acelerada Especifica; firmó convenio de colaboración con la empresa RK electrónica S.A. de C.V, fundada en 1985 y que tiene una plantilla de 205 empleados.

En Agua Prieta, acompañada del alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo, la gobernadora Pavlovich regularizó la situación patrimonial de las familias de esta ciudad al hacer entrega de las escrituras de sus viviendas, las cuales, dijo, son mucho más que un papel, pues con ellas se ofrece certeza jurídica al hogar donde vive la familia, de ahí la importancia de cumplir su palabra con las familias sonorenses a través del programa Patrimonio Seguro con el que se han otorgado más de 32 mil escrituras de viviendas.

“Yo como madre de familia entiendo muy bien lo que significa para nosotros el patrimonio nuestro y de nuestros hijos, y no cobramos para nada ningún trámite, porque lo que necesitamos es destrabar todo ese engrudo jurídico que se hace por años, y que por muchos años se queda así”, afirmó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

Twitter: @elreporteroson