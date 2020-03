Qué buenos que mujeres se manifestaron; qué malo que violentaron la catedral de Hermosillo

Qué bueno que las mujeres se manifestaron por las calles de Hermosillo para exigir sus derechos y que terminen los feminicidios, pero que malo que las protestas hayan terminado violentado a la catedral metropolitana de nuestra ciudad capital, por cierto, el arzobispo Ruy Rendón Leal, no pidió ningún castigo para las damas que violentaron el templo más importante. De perdida les hubieran pedido que rezaron tres avemarías y dos padres nuestro.

Las protestas de las mujeres fueron apoyadas por la mayoría de los hombres y no tenían porque terminar violentando la catedral, justo cuando daba inicio la misa de las 19:00 horas. Si el templo hubiera estado con poca gente, a lo mejor hubieran causado más daño, incluso, prenderle fuego a la catedral metropolitana de la Asunción, ubicada en la plaza Zaragoza, frente a los palacios de Gobierno estatal y Municipal. Afortunadamente los creyentes católicos defendieron el lugar.

Dentro de catedral se encontraban, en su gran mayoría mujeres y hombres de la tercera edad, así como niños que se asustaron al ver a las mujeres enfurecidas enfrentándose a los opositores que pretendían entrar a catedral. Las mujeres se enfrentaron a hombres a manotazos, estos últimos se oponían a la violencia en contra de la catedral de Hermosillo. No sé si las mujeres violentas son parte de los grupos de organizados de Hermosillo, o fueron “coladas” en la marcha para violentar.

Lo cierto es que el plantón y marcha empezó bien y terminaron mal, afortunadamente no hubo daños humanos que lamentar, pero sí destrozos físicos y pintas a la catedral metropolitana de la Asunción, actos que empañaron las buenas intenciones de la mayoría de las féminas, que muchas de ellas se pronunciaron en contra de la violencia…Es que por lado se pronunciaron en contra de la violencia y, por otro, generaban violencia en su actuar ante la presencia de muchas niñas.

Muchas mujeres en la calle disfrutando el día de asueto; otras trabajando para sobrevivir

A eso de las 14:00 horas realice un recorrido por el centro de la ciudad (primer cuadro) y grande fue mi sorpresa al encontrarme muchas mujeres en la calle, cuando supuestamente se quedarían en sus casas “flojeando” y sin realizar ningún trabajo doméstico. Se había dicho que se quedarían en casa acostadas y viendo la televisión, cosas que no pueden hacer todos los días porque tienen que salir a trabajar, estudiar, dejar a los niños en las escuelas, entre otras obligaciones.

En los comercios del centro de la ciudad muchas mujeres trabajaron, “porque si no trabajamos no comemos” me dijeron algunas, pero en la parte oficial, los palacios de Gobierno y Municipal, y el Congreso del Estado, se miraron desolados, pero sí se vieron una que otra mujer laborando por convicción y responsabilidad, apoyando el paro, pero trabajando.

Está Sonora preparado para enfrentar al Covid-19: Álvarez Hernández

Es posible que en el futuro inmediato se presenten casos de Covid-19 en Sonora, pero el sector salud se encuentra preparado, listo, atento y trabajando al máximo siguiendo las instrucciones internacionales, nacionales y estatales para brindar la atención que merecen los sonorenses y enfrentar al padecimiento, enfatizó Gerardo Álvarez Hernández.

En la entidad, desde hace más de dos meses se ha vigilado el comportamiento epidemiológico del Coronavirus, indicó el director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, y se le ha dado un seguimiento puntual a la evolución del brote.

Así mismo, siguiendo las recomendaciones de expertos mundiales, así como de las autoridades federales y del propio estado, apuntó, se han diseñado planes de contingencia para prevenir y controlar la eventual llegada de este virus al estado de Sonora.

“Los hospitales y las unidades médicas han recibido ya capacitación para identificar oportunamente a pacientes que tengan alguna sospecha de esta enfermedad, justamente atendiendo la importancia que merece esta enfermedad, ya el Laboratorio Estatal de Salud Pública está en capacidad de confirmar casos en el estado en menos de 24 horas”, señaló.

Todos los médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud están ocupados en capacitarse, aseguró Álvarez Hernández, así como en entender la enfermedad y acopiarse de todos los recursos posibles para poder hacer frente a la eventual llegada del virus que se transmite por el contacto de secreciones respiratorias.

Por lo que, añadió, es importante seguir las recomendaciones que se emiten de las cuentas y páginas oficiales de la Secretaría de Salud, así como los mensajes validados de orden científico y no compartir la información que no está validada científicamente, ya que puede generar desinformación e incertidumbre.

El Coronavirus es una infección respiratoria aguda que se comporta de modo semejante a otros padecimientos virales que afectan a las vías respiratorias, explicó, su capacidad de contagio y de producir formas graves es muy semejante a lo que ocurren en otros virus como la influenza, el virus sincitial respiratorio o el adenovirus.

Los síntomas, detalló, incluyen manifestaciones respiratorias como fiebre, malestar general y tos, por lo que se debe acudir a la unidad médica más cercana, en donde el personal de salud valorará la posibilidad del diagnóstico.

“Si tengo un cuadro respiratorio me quedo en casa, descansa, toma abundante líquidos, acude al médico, pero mantenerte en casa, evita acudir a sitios con mucha aglomeración, evita sitios que están cerrados y en donde se concentren grandes grupos de población”, puntualizó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

