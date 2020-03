Presenta Gobernadora iniciativa “Ley Olimpia de Sonora” para castigar el ciberacoso a Mujeres

Con el firme compromiso de fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa Ley Olimpia de Sonora, en beneficio de las sonorenses víctimas del delito de ciberacoso y garantizarles el respeto, integridad emocional, social y psicológica.

Acompañada del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez, así como Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general de Justicia del Estado de Sonora; y magistradas y magistrados de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora Sala Superior e integrantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

La Gobernadora Pavlovich Arellano acudió personalmente a la sede del Poder Legislativo a presentar este proyecto de reformas legales para protección de las mujeres ante la presencia de las diputadas de los distintos grupos parlamentarios y entregó el documento a Magdalena Uribe Peña, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Esta iniciativa contempla una modificación en los Códigos Penales y Civiles para el Estado, Ley de Responsabilidades Administrativas y Ley de Mujeres para el Estado de Sonora, para que las víctimas del delito de ciberacoso puedan ser protegidas por el estado con medidas cautelares desde su atención en el Ministerio Público y donde se agravan para quienes desplieguen conductas que tengan el propósito de difundir, compartir, amenazar con violencia digital a las mujeres, además donde tengan la posibilidad de solicitar una indemnización por el daño moral que se les cause con motivo de la difusión de imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico.

Sugiere además que se dote de facultad al Ministerio Público para que, al tener conocimiento del delito de ciberacoso, solicite la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios, videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, de medios impresos, redes sociales, plataforma digital o cualquier dispositivo o medio tecnológico.

“Para mí lo más importante es, insisto: que las mujeres que han sido acosadas o ciberacosadas no permanezcan presas de por vida de esas imágenes, de esos audios que les truncan su vida, que les truncan sus oportunidades, y que también puedan recibir indemnización de acuerdo al Código Civil por el daño causado a su persona”, indicó.

Se propone que el acoso y hostigamiento sea considerado como falta grave, por lo que se adicionaría la Ley Estatal de Responsabilidades con el propósito de que sean tipificadas como faltas administrativas graves, acorde con lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión que modificó la Ley General de Responsabilidades Administrativas en estos mismos términos.

“Para mí es muy importante este día porque estamos marcando historia como debe de hacerse, y creo que este Congreso lo hará, en una batería de reformas a leyes, tanto el Código Penal, como el Código Civil, como la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos; esto está basado en la lucha de una joven veracruzana llamada Olimpia, y básicamente de lo que se trata es empujar con todo para que no más mujeres, y sobre todo jóvenes sean violentadas, acosadas, mediante el ciberacoso, y que marquen su vida para siempre”, aseveró.

La Ley Olimpia de Sonora, se basa en la lucha que emprendió la veracruzana Olimpia Coral Melo, luego que videos íntimos de ella fueron publicados en redes sociales sin su consentimiento lo que le causó un daño enorme como acoso y burlas lo que le provocó depresión; posteriormente Olimpia fundó el Frente Nacional para la Sororidad y elaboró una ley para enviar a la cárcel a los responsables de subir a internet imágenes, videos y audios de contenido sexual difundidos sin consentimiento de los involucrados, conocida como la Ley Olimpia.

Qué bien que se manifiesten las mujeres y exijan respeto a sus derechos

Qué bueno que las mujeres se manifestarán en la vía pública el próximo domingo para defender sus derechos y, un día después, supuestamente, se encerrarán en sus casas y no se presentarán a sus centros de trabajo para hacer sentir la importancia de ellas en las actividades diarias, desde el hogar hasta en las empresas y en los tres niveles de gobierno. Las féminas ya empiezan a alzar la voz y creo que se deben de tomar en cuenta, porque podrían iniciar una revolución feminista.

Lo que no me gusta de las diferentes manifestaciones de mujeres, es que algunos grupos se van con todo en contra de los hombres, como si todos fuéramos unos criminales, cuando no es así. Las mismas manifestantes tienen padres, hermanos, primos y parientes en general, por lo que se debe de tener mucho cuidado al juzgar al sexo opuesto. Qué bueno que exijan que se respeten sus derechos y sus vidas, pero no a costa de atacar a los hombres en sus plantones y marchas.

La mayoría de los hombres apoyan el movimiento de las mujeres, por lo que no tienen por qué tratarnos tan mal. Sí existe el machismo, pero cada vez es mayor la cantidad de mujeres que no se dejan maltratar físicamente ni verbalmente. Existen casos en que las mujeres maltratan a los hombres físicamente y psicológicamente, (esposos, parejas y novios). Son pocos los casos, pero existen, pero los hombres no denuncian por vergüenza o porque son muy machos.

Además, los hombres hacen lo que las mujeres quieren y esto no es novedad. La mujer manda en las parejas, porque estas tienen la inteligencia, sabiduría, talento y belleza para tomar el mando. Cuando un hombre triunfa en la vida es porque la mujer guió sus pasos. Por eso existe el dicho popular de que “detrás de un hombre triunfador está una gran mujer”. Eso es cierto. Se dice que el hombre manda, pero en los hechos es la mujer la que lleva el timón por donde ella quiere.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

