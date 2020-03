Buena la propuesta de “segunda vuelta” electoral propuesta por el diputado Eduardo Urbina

No es descabellada la iniciativa de ley del joven diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Urbina Lucero, en donde propone que, en las próximas elecciones de Sonora se aplique la modalidad de Segunda Vuelta, para que los candidatos y candidatas a los diferentes puestos de elección popular sean electos por la mayoría de las personas registradas en el Padrón Electoral. De esta forma no habrá gobernantes electos por las minorías, como ocurre actualmente. No es posible que tengamos gobernantes con menos del 25 por ciento de los votos.

Para la segunda vuelta se eliminarían los candidatos que obtuvieron menor votación y se quedarían solo dos para la siguiente elección. La iniciativa fue presentada por el legislador ante el Pleno del Congreso del Estado para que sea analizada en comisión. Ahora todo quedó en manos de los 33 diputados de los diferentes partidos políticos, que en su gran mayoría son del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), que no creo que la apoyen porque la propuesta es panista…A mí me parece buena la iniciativa, pero los morenistas tienen sus intereses.

De aquí al próximo proceso electoral de Sonora hay tiempo suficiente para que la iniciativa se analice y se discuta entre los diputados, para no caer en lo mismo del 2018, cuando se eligieron a personas con poca legitimidad en los municipios de Nogales, Cajeme y Hermosillo, que fueron votados por uno de cada tres habitantes de los municipios. Para el 2021no se debe de correr el riesgo de que el próximo gobernador o gobernadora de Sonora no sea votado por dos de cada tres ciudadanos…Los diputados no deben de “echar en saco roto” la propuesta de ley.

Urbina Lucero fue claro al señalar que “estamos presentando la iniciativa de la Segunda Vuelta electoral, la cual es muy importante porque a parir de hoy el reloj de su marcha y tenemos fechas límites para discutir reformas electorales y esta es una toral, porque no nos podemos ir al 2021 con el sistema como está”, expresó el legislador. Señaló que la “Segunda Vuelta” se aplica en 90 países del mundo y se tendría que aplicar tres meses antes del proceso electoral, de acuerdo a la normativa vigente, agregó.

La mayoría de los candidatos electos en pasadas elecciones han sido con votación menor al 50 por ciento, es más, en su gran mayoría apenas llegan al 25 por ciento. La propuesta del diputado Urbina Lucero debe de ser tomada en cuenta por el resto de sus compañeros en el Congreso del Estado y votar de acuerdo a lo que más beneficie al pueblo de Sonora y no por línea de sus partidos políticos…Hay que difundir más esta iniciativa del joven legislador.

Reconoce Gobernadora trabajo de mujeres mineras y entrega apoyos a familias de la sierra

Al reconocer el gran trabajo que realizan las mujeres en la minería sonorense, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con 40 mujeres mineras en Nacozari, durante de su gira de trabajo por los municipios de Fronteras, Cumpas y Nacozari de García, donde entregó diversos apoyos. En la semana de la mujer, la mandataria convivió con mineras de la planta de Fundición en Nacozari, quienes mostraron su orgullo al ser visitadas por la primera gobernadora del estado.

En la intensa gira de trabajo por la zona serrana, la gobernadora se convirtió en el primer titular del Ejecutivo Estatal en la historia de Sonora en visitar la localidad de Turicachi en el municipio de Fronteras, dejando claro que para ella, todo municipio y comunidad de la entidad es igual de importante.

“Lo más importante y yo se los dije cuando inicié, que iba a visitar a los municipios más pequeños, medianos y grandes, que para mí no hay diferencia, y aquí estoy en Turicachi, con ustedes escuchándolos y viendo de cerca sus peticiones, lo que sienten, lo que piensan, porque no hay mejor forma de gobernar que escuchando a la gente”, afirmó.

En esta localidad, la gobernadora Pavlovich entregó proyectos productivos de estética, taller de costura y taller de soldadura; así como becas para estudiantes de preparatoria; sillas de ruedas; acciones de vivienda como tinacos y cemento; además de apoyos de Protección Civil.

También pintura para la Escuela Primaria “21 de Agosto”, y se comprometió a rehabilitar el preescolar de la localidad, además de equiparlo con aire acondicionado y bebederos, dijo también que en el periodo de mayo a junio llegará una segunda unidad de transporte escolar a la comunidad para beneficio de los estudiantes que necesitan trasladarse de Turicachi a Esqueda.

En Nacozari de García, la mandataria estatal entregó becas para estudiantes; apoyos sociales como tinacos y cemento; apoyos de Protección Civil; atestiguó la donación de un equipo cinematográfico para jóvenes de la comunidad y entregó el trofeo de campeón al equipo Lobos de Hermosillo, al coronarse en la primera Liga Minera de México; también visitó las instalaciones del museo Casa Grande.

En Cumpas, la gobernadora Pavlovich entregó tinacos, sacos de cemento, cuartos adicionales, becas para educación básica (primaria, secundaria y discapacidad); y una unidad móvil al DIF municipal para el traslado de personas con discapacidad y anunció que se iniciaron por parte de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones los trabajos para la regularización de mil 400 lotes correspondientes a terrenos nacionales, y que darán certeza jurídica a las familias que ahí han construido sus hogares.

“Para mí es muy importante que empiecen los trabajos del deslinde de sus terrenos para poder regularizarlos, quiero que tengan la certeza jurídica de donde viven, que tengan el título de propiedad para que nadie venga a sacarlos o a decirles que son de otros, o hacerse pasar por notarios, mil cosas que suceden en todos los municipios; es muy importante para mí que las familias sepan que donde viven es de ustedes, y no es un papel, es la certeza de que donde viven nadie los puede sacar y nadie puede hacer uso de ellos”, señaló.

