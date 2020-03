Los hospitales de Sonora deben prepararse para en caso de que llegue el coronavirus

No se si los hospitales de Sonora estén preparados para en caso de que llegue el coronavirus a la entidad, ya que las autoridades de Salud no han dicho nada al respecto, tampoco los directivos de los nosocomios. Esta enfermedad tiene un costo económico y no valla ser que este mal lo contraiga una persona de escasos recursos y se le vaya negar la atención por falta de dinero. El Gobierno del Estado y la federación deben de contar con la mejor disposición en caso de que el coronavirus llegue de un momento a otro a Sonora. Hasta ahora van cinco casos confirmados.

Cada día son más las personas que están tomando las medidas necesarias para no ser contagiadas, como el lavarse las manos cada vez que sea necesario, no visitar lugares de mucha conglomeración de gente, no saludar de mano, beso y abrazo…Al principio se batallará, pero ya nos iremos acostumbrando. En las misas celebradas el sábado y el domingo pasado, al comulgar, la hostia ya no se dio en la boca, sino en las manos de cada persona y estas se las llevaron a la boca. De todos modos, los sacerdotes y sus ayudantes las tomaron en sus manos.

Estas medidas tomadas por la iglesia católica, son con el fin de evitar en todo lo posible un contagio del coronavirus que ya llegó a México y hasta este domingo se han registrado cinco casos de la enfermedad en diferentes parte del país, dos en la Ciudad de México, uno en Sinaloa, uno más en Coahuila y otro en Chiapas…En las farmacias y en los grandes centros comerciales de Sonora, se agotaron la existencias de los tapabocas, que según la Secretaría de Salud, de nada sirven estos, porque el virus puede entrar por los ojos. Es mejor mucha higiene personal.

A partir del próximo ciclo se ofrecerá educación emocional en escuelas: Gobernadora

A partir del próximo ciclo escolar, el Sistema Educativo de Sonora contará con maestros capacitados profesionalmente con contenidos de educación para la salud, sobre todo educación emocional, de manera obligatoria, en beneficio de las niñas, niños y jóvenes de la entidad, anunció la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En el marco del coloquio-diálogo “Salud Mental, Prevención, Educación” donde se presentaron resultados del programa “Ponte Frente al Espejo”, la mandataria sonorense dijo que la única herramienta para enfrentar los problemas que se originen como parte de la descomposición social, es la educación emocional.

Acompañada por Agustín Dosil Maceira, rector de la Universidad LiberQuaré de Santiago de Compostela, y el doctor Aldo Suárez, expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana nacional la gobernadora Pavlovich hizo hincapié en la necesidad de que exista un vínculo entre la educación y la formación emocional de las y los estudiantes sonorenses.

“Es mi voluntad y mi compromiso, quiero que quede muy claro, que no sea un programa de la gobernadora que pasó, quiero que quede instituido, y que pase por mi gobierno, que prevalezca y que trascienda a otros gobiernos; tienen que ofrecerse contenidos de educación emocional en nuestras escuelas”, indicó.

Junto a Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud y José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, la mandataria destacó el trabajo preponderante que realizarán ambas secretarías en la elaboración de contenidos profesionales en este tema de educación para la salud, sobre todo la educación emocional, donde los maestros tendrán toda la capacitación suficiente por parte de personal altamente calificado para ello y atender de forma integral a las y los estudiantes sonorense.

Ante catedráticos de instancias internacionales, docentes de escuelas locales, representantes de padres de familia y asociaciones civiles, la gobernadora Pavlovich llamó a todas las partes a trabajar conjuntamente por lograr que educación emocional se ofrezca en las escuelas de Sonora, un esfuerzo que debe ser encabezado siempre por especialistas en la materia.

El próximo miércoles no habrá clases en algunas escuelas primarias de Hermosillo

A propósito de escuelas, el próximo miércoles 04 de marzo no habrá clases en las escuelas de educación básica de la zona 03, por lo que los chamacos no asistirán a los planteles una vez más. Los maestros tendrán una reunión para analizar la situación de los “robachicos” y tomar medidas para evitar que estos hechos NO se registren en Sonora…Qué bien.

El problema es que estas faltas a clases generan un problema social, porque los padres de familia no tienen en donde dejar a sus hijos. En estos tiempos modernos, en donde mamá y papá trabajan, las escuelas vienen siendo como unas guarderías y, al suspenderse las actividades académicas crean un verdadero caos, ya que los patrones no permiten que sus trabajadores falten nada más porque a los maestros se les “antojó” suspender las clases…En fin.

