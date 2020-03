Distinguen a 92 trabajadoras del Steus

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) hizo entrega en emotiva ceremonia de 92 reconocimientos a empleadas que cumplieron 15,20,25,30,35,40 y 45 años de antigüedad laboral en la institución.

La actividad se desarrolló en el auditorio del Centro de las Artes, donde hizo uso de la voz Gabriela Duarte Quintana, secretaria de la Mujer del gremio sindical, para felicitar a todas las galardonadas por cumplir una meta más en el ámbito laboral, y agradeció a la Universidad, su segunda casa, por proveer seguridad social y un sustento familiar por medio de un empleo.

“Se requiere a la mujer como artífices de la historia y su lucha por una igualdad con el hombre; la idea no es ser perfecta, sino ser única y diferente, siendo tú misma. Una mujer que se ama puede lograr todo,”, señaló.

Asimismo, Rosa Elvira Silva Manzo, secretaria general del Sindicato, comentó que fue un privilegio estar presente y entregar estos reconocimientos a compañeras que cumplieron años laborados, porque son muestra de la responsabilidad y compromiso que se tiene con la Universidad.

“Gracias a las gestiones del sindicato y a la sensibilidad del rector, el estímulo por antigüedad laboral sufrió un incremento considerable y se espera seguir en la lucha a favor de todos los trabajadores para mejorar las prestaciones”, aseguró.

Presente en el evento, el rector Enrique Fernando Velázquez Contreras celebró que en el marco del Día Internacional de la Mujer el sindicato haya reconocido a 92 trabajadoras universitarias, pues refleja el importante papel que juega el personal femenino en el quehacer diario de la institución.

Mencionó que el sentimiento que une a todos los integrantes de la comunidad universitaria es el amor a la máxima casa de estudios del estado, aun cuando surjan diferencias en varios temas, se puede percibir el cariño sincero que se le tiene a la institución.

Para seguir avanzando en materia de equidad de género, la autoridad universitaria hizo una invitación a la titular de la Secretaría General Administrativa, Rosa María Montesinos Cisneros, y al propio sindicato, para revisar y actualizar los perfiles de puestos para que más mujeres puedan acceder a funciones que sólo estaban destinadas para el sexo masculino.

“Resulta increíble que no se han actualizado o evolucionado en revisar perfiles de puestos porque son decenas de puestos cuyo perfil dice masculino; por ello, me permito invitar a la secretaria general administrativa y al sindicato para revisar los perfiles de puestos para que las mujeres puedan acceder a ellos. En la actualidad no tiene por qué suceder, porque son costumbres e ideas del pasado”, agregó.

Velázquez Contreras recordó que la Universidad de Sonora se suma al paro nacional “El nueve ninguna se mueve”, pero también se respeta las diversas formas de pensamiento al respecto, pues solamente en la población estudiantil el 55% son mujeres y 45% hombres, además el 75% de los mejores promedios universitarios los poseen estudiantes mujeres.

En la ceremonia de reconocimiento a trabajadoras sindicalizadas por años de servicio, también se destacó la participación de la mujer en el ámbito deportivo, y para ello, el secretario de Deportes del Steus, Carlos Enrique Tapia Bermúdez, hizo entrega de placas alusivas a la celebración a Teresita de Jesús Sánchez Amparano, Amalia Duarte López, Yomara Alejandra Medina Espinoza, Virginia Nevarez Sierra y Dora Yolanda Tapia Quiroz.

En la ceremonia estuvieron presentes Rosa María Montesinos Cisneros, secretaria general administrativa; Francisco Javier Castillo Yáñez, secretario de Rectoría, así como familiares y amigos de las trabajadoras reconocidas.