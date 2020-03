Disminuye afluencia en la Unión de Usuarios

Ignacio Peinado Luna dijo que las oficinas permanecerán abiertas tomando en cuenta las medidas de higiene y seguridad recomendadas por autoridades del sector Salud

Personal de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), seguirá atendiendo a quienes acudan a las oficinas por asesorías en torno a servicios básicos como agua, luz, predial, transporte público e Infonavit, pero aplicando medidas de higiene y seguridad ante la pandemia por coronavirus.

El dirigente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, dijo que luego de emitirse la cuarentena por parte de las autoridades de Salud para prevenir la propagación del Covid-19, se suspendieron las reuniones informativas que se realizaban los fines de semana hasta nuevo aviso.

En cuanto a la atención en oficina, dijo que se redujo el horario de atención de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, y sábado y domingo se mantiene de ocho de la mañana a una de la tarde, procurando que no haya grupos mayores de 10 personas en atención y exhortándolos a lavarse más manos y usar gel antibacterial.

También se colocaron sillas con un metros de separación para ser muy cuidadosos en ese tema del coronavirus, además de tomarse medidas internas para evitar el contacto entre el mismo personal, explicó.

Peinado Luna señaló que luego de darse a conocer esta pandemia y la estrategia integral «Quédate en Casa» que lanzó el Gobierno del Estado y la Secretaria de Salud ha bajado considerablemente el número de personas que acuden a las oficinas de la UU.

«Ha estado pausado pero no ha dejado de llegar gente. De aproximadamente 150 personas que se atienden en promedio al día, bajo hasta 50 usuarios; también la gente está tomando sus medidas y eso es importante, entonces sí se ha reducido, no han dejado de venir las personas pero si ha bajado por lo menos en un 40 por ciento», comentó.

Afirmó que la Unión de Usuarios seguirá trabajando de manera normal con las medidas precautorias para prevenir la enfermedad.