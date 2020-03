Detectan seis mil casas abandonadas en Hermosillo

Señalan las autoridades que representan un problema de contaminación; en algunos casos es preferible derrumbarlas y en otros habitarlas

Las casas abandonadas son un evidente problema de contaminación en Hermosillo, y la solución más viable es derrumbarse o habitarse, manifestó el titular de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán.

Señaló que existen en la ciudad alrededor de seis mil viviendas en abandono, y se han limpiado más de 400 en lo que va de la administración municipal por acumulación de basura.

Mencionó que reciben en promedio 20 reportes a la semana por acumulación de basura y vandalismo en casas abandonadas, mismas que se limpian y otra vez son presas del vandalismo.

Barraza Almazán precisó que a la fecha se han cerrado 30 viviendas en coordinación con personal de Sindicatura Municipal, principalmente en las colonias Villa Verde, Tierra Nueva, Altares, Villas del Pedregal, Sahuaro y Solidaridad, de las cuales el 50 por ciento vuelven a reincidir.

«El tema de las casas abandonadas es un tema cíclico que existe en Hermosillo, nosotros limpiamos, los vecinos tratan de cuidar pero otra vez son presa del vandalismo, hacen quema de alambre y se queda la basura.

«En lo que va de la administración hemos limpiado arriba de 400 viviendas en abandono, pero no garantiza que no van a volver a ensuciarse; aquí la solución es, o se derrumba o se habita, no hay de otra», enfatizó.

Comentó que hay muchas casas que no están muy vandalizadas, sin embargo es responsabilidad de los ciudadanos cuidar que no se conviertan en focos de infección y reportar a Servicios Públicos o Seguridad Pública cuando vean alguna persona ajena rondando, ya que cerrarlas no garantiza que dejen de acumular basura en ese lugar.

Por lo tanto, el funcionario municipal exhortó a la ciudadanía a no tirar las bolsas de basura en estos espacios y esperar a que pase el camión recolector para no seguir fomentando esta práctica que daña la salud de las familias que habitan en los alrededores de esta propiedad y al medio ambiente.