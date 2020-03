Destacan sonorenses en tenis de mesa

Doce deportistas sonorenses de tenis de mesa lograron el derecho de competir en los Juegos Nacionales Conade 2020, tras conseguirlo en la etapa Regional que se celebró en Tijuana, Baja California.

El certamen fue de tipo Macro-Regional (Zona A) pues además de tres entidades de la Región Uno: Sonora, Sinaloa y Baja California, asistieron Chihuahua y Durango, en busca de boletos a los JNC 2020 que estaban pactados del 19 al 25 de abril en Monterrey, Nuevo León, antes de decretarse la contingencia sanitaria en el país.

Por parte de Sonora clasificaron dos equipos (uno de cuatro y otro de tres integrantes) así como cinco plazas individuales entre las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 20, repartidos en la rama varonil y en la femenil.

Uno de los equipos fue el de la Sub-18 femenil, en el cual están Anazul Sánchez Borboa, Alexa Sandoval Rosas, Ximena Borboa Rodríguez y Gabriela Llinas Baldenebro, quienes pasaron como primer lugar.

Mientras que el de la Sub-15 femenil, que avanzó al nacional por terminar en segundo puesto regional, contó con la presencia de Verónica Gutiérrez Bautista, Ana Sofía Corral Morales y María Leticia Alaniz García.

Una de las plazas individuales correspondió a Aarón Ruiz Ortega, en la Sub-15 varonil; tres en la Sub-18 con Christopher Cardona Miranda, Jared Gutiérrez Bautista y Fernando Flores Valdez; además de un atleta en la Sub-20: Reynaldo Rodríguez Rodríguez.