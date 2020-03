Desmiente Rebecca Jones recaída por en cáncer

Rebecca Jones celebra con su monólogo «Una mujer extraordinaria, atrapada en una vida ordinaria», 40 años de trayectoria

La actriz Rebecca Jones, protagonista de telenovelas inolvidables como «Dos Vidas», «Cuna de lobos» y «El Ángel Caído», reacciona ante los comentarios respecto a que recayó en cáncer.

La revista TVNotas da a conocer que Rebecca Jones, originaria de Ciudad de México, supuestamente de nuevo padece cáncer, tras dos años de haberlo vencido, y mencionan que ahora le invadió su útero.

En entrevista con Maxine Woodside para su programa «Todo para la Mujer», Jones, exesposa del también actor Alejandro Camacho, desmiente a la publicación referida.

«Es lo que me molesta de estas notas falsas. La gente que me quiere, sí se preocupa. No tengo ni útero, con eso te digo todo”, expresa Jones a Woodside.

Rebecca explica a Maxine también que está en etapa de remisión del cáncer y que se encuentra perfectamente.

«Tuve que ir al hospital pero para ponerme la inmunoterapia que todo el mundo sabe que jamás he escondido eso. Estoy más sana que mucha gente ahorita, porque tengo que hacer algo para que a mi cuerpo no regrese”.

Rebecca Jones acaba de suspender en Ciudad de México las funciones de su monólogo «Una mujer extraordinaria, atrapada en una vida ordinaria», debido a las medidas sanitarias a causa del COVID-19, coronavirus.

En dicho monólogo, la actriz interpreta a una mujer envuelta en un matrimonio monótono que la ha hecho perder el sentido de su vida.

A través del proyecto señalado, la señora Jones celebra por sus 40 años de carrera dedicada a la actuación.