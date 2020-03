Denuncia jugadora recorte salarial

Alejandría Godínez, portera del Pachuca dijo que algunas de las jugadoras recibirán apenas el 50 por ciento del salario

Alejandría Godínez, portera del Pachuca, denunció este domingo los recortes de sueldo en los equipos de la Liga MX Femenil, como consecuencia del parón del torneo por la pandemia de Covid-19.

A través de sus redes sociales, la arquera explicó que algunas futbolistas recibirán únicamente 50 por ciento del dinero que normalmente perciben y denunció las bajas cantidades que tendrán que aceptar.

«Me estoy enterando que algunas jugadoras de algunos clubes recibirán solo el 50 por ciento del sueldo. No sé si nos pasará a todas eventualmente. Con lo que percibimos normalmente, la mayoría de jugadoras no nos alcanzamos a sostener ni un mes», explicó.

La guardameta de 26 años de edad enfatizó que la vida de un futbolista profesional en cuarentena no puede sostenerse con la mitad de un sueldo bajo, al tomar en cuenta que necesitan cubrir aspectos como el pago de rentas y comidas.

«Mi argumento es este: Es válido que ahorita todos la estamos pasando mal. Incluso los clubes no están generando los ingresos normales. Pero quitarle 50 por ciento a una jugadora de la Liga MX Femenil no es lo mismo que quitarle 50 por ciento a un jugador de la Liga MX», argumentó.

Asimismo, Godínez evidenció que el sueldo anual de una futbolista en México representa únicamente 0.63 por ciento de lo que gana un jugador de la Liga MX.

Ana Paola López, quien también milita en Pachuca, sustentó las publicaciones de su compañera y reclamó que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) afirma que el torneo femenil no es negocio, independientemente de la situación provocada por el coronavirus.

No es la primera vez que la diferencia de cantidades entre hombres y mujeres causa polémica en el balompié mexicano, incluso hace unas semanas la afición pidió igualdad desde las tribunas del Estadio Olímpico Universitario en el primer y único partido que Pumas Femenil ha jugado en el inmueble.

Estudios indican que, desde que arrancó el proyecto de la Liga Femenil en 2017, el sueldo de las jugadoras mexicanas es de los más bajos a nivel mundial; además, estas han tenido que enfrentarse a condiciones precarias durante los viajes que realizan jornada a jornada.