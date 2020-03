Declaran emergencia sanitaria en México; con 28 muertos y mil 94 contagiados

Además, la estrategia de Quédate en Casa se extiende al 30 de abril y se suspenden todas las actividades no esenciales en el país

El Consejo Nacional de Salubridad declaró este lunes emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la pandemia del Covid-19 que está en una fase de ascenso rápido y ya suma 28 muertos y mil 94 contagiados, además de que están en estudio dos mil 772 casos y cinco mil 635 han dado negativos.

El decreto, firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ordena la suspensión de todas las actividades públicas y privadas determinadas como no esenciales.

El Canciller Marcelo Ebrard informó que los negocios o empresas que violen las disposiciones dictadas por la Secretaría de Salud serán sujetos a castigos que pueden ir desde sanciones administrativas y hasta penales.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió, sin embargo, que la declaratoria de emergencia no implicará un Estado de excepción o toque de queda para los ciudadanos.

En este marco, las Fuerzas Armadas anunciaron que intensificarán el reclutamiento de médicos y enfermeras y que, por instrucciones presidenciales, revisan ya todas las aduanas del País en búsqueda de insumos que puedan servir para atender la emergencia.

Además, el Insabi cedió a los militares el equipamiento, operación y control de 34 hospitales, es decir, más del triple anunciado inicialmente.

Las actividades que no se suspenden son las relacionadas con la rama médica y del sector salud, tanto público y privado, así como las de seguridad pública, integridad y soberanía nacional.

Tampoco se suspenden la actividad legislativa y la de sectores esenciales para el funcionamiento de la economía e incluso los programas de bienestar del Gobierno federal.

Amplían Quédate en casa al 30 de abril

El Gobierno federal extendió hasta el 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales, para evitar contagios de Covid-19.

Dicha medida aplica para el sector público y privado, y fue adoptada por el Consejo de Salubridad.

Asimismo, todos los sectores que han sido definidos como esenciales, como son salud, seguridad y personal de programas prioritarios del Gobierno, deberán respetar medidas de sana distancia.

«No realizar actividades con más de 50 personas, se reduce el límite, además del lavado frecuente de manos, estornudar y toser aplicando la etiqueta respiratoria, saludo a distancia y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de la Salud», indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Autoridades de salud exhortaron a toda la población en territorio mexicano, incluida la que arriba al País, a cumplir el resguardo domiciliario.

Mientras que el resguardo domiciliario, agregó, se aplica de manera estricta a mayores de 60 años y con enfermedades crónico-degenerativas, así como embarazos, independientemente de si su actividad se considera esencial, sea sector público o privado.

López-Gatell también anunció que deberán suspenderse todos los censos y encuestas que impliquen la movilización de personas.

Al término del plazo del 30 de abril, la Secretaría de Salud, en conjunto con la Secretaría de Economía y la del Trabajo, emitirá lineamientos para el regreso escalonado a las labores.