Dan positivo a Covid 19 dos empleados de Cachorros

Ambos habrían participado en una capacitación anual el ocho de marzo

Dos empleados de los Cachorros de Chicago que participaron en una capacitación anual en el Wrigley Field el 8 de marzo dieron positivo por Covid-19.

Uno fue hospitalizado y el otro se recuperaba en su residencia, informó el portavoz de los Cachorros, Julian Green, este domingo.

Green dijo que no había «nada definitivo» que indicara que la jornada de capacitación «contribuyó a quedar expuestos», dado que los resultados no se recibieron hasta el 23 y 24 de marzo. Pero «para ser precavidos al máximo, transparencia y responsabilidad», los Cachorros informaron a su personal en un correo electrónico el viernes.

«Sabemos que muchos de estos empleados se conocen, pasan tiempo juntos y conversan frecuentemente, por lo que queremos que todos tomen las precauciones necesarias y sigan las guías del CDC (Centros de Prevención y Control de Enfermedades), aunque no estamos en grupo y jugando béisbol», dijo Green.

El diario Chicago Sun-Times informó primero sobre los resultados positivos de las pruebas.

Los Cachorros dijeron en el correo electrónico que se han «comunicado con ambos empleados para darles nuestro apoyo». También instaron a los empleados que estén pendientes de su condición de salud y cumplir con las instrucciones del CDC.

En la mayoría de los casos, los pacientes con Covid-19 sufren síntomas leves o moderados, como fiebre y tos, que desaparecen en dos o tres semanas, pero en otros, especialmente gente mayor o con enfermedades previas, pueden darse cuadros más graves, incluyendo neumonía o la muerte.