Da positivo a Covid-19 Alex Blanco

El reportero de Fox Sports y uno de los principales conductores del programa de análisis “La Última Palabra”, está bajo cuidados médicos

“Confinado, pero seguro y con muy buena atención médica, les quiero decir que con el coronavirus ¡no se juega!”, comunicóel comentarista de la cadena de televisión deportiva Fox Sports, Alejandro Blanco, para dar a conocer a sus seguidores que había contraído la enfermedad que tan sólo en México ya ha afectado a más de mil 200 personas y ha ocasionado 29 decesos.

Por medio de su perfil de twitter informó acerca de esta noticia en donde también vertió las emociones y experiencias que ha tenido en relación a la enfermedad: “Hoy, de manera responsable, con un poco de frustración, en aislamiento e incluso por momentos con dolor y desesperación les quiero informar que acabo de ser diagnosticado como positivo”.

Blanco es uno de las principales conductores del programa de discusión deportiva, «La Última Palabra», en donde también trabaja André Marín y ex futbolistas como Christina “El Chaco” Giménez, Alex Aguinaga y Daniel “El Ruso” Brailovsky. Además, su suele cubrir encuentros de la Liga MX, así como de la UEFA Champions League.

En su mensaje también solicitó a la gente seguir las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias para detener la propagación del virus y no padecer la dura enfermedad que ha puesto en jaque al mundo. “Esto no es un juego, lamentablemente lo estoy viviendo y es algo que no le deseo nadie”, dijo.

Mencionó que ha logrado evolucionar favorablemente y durante el proceso ha recibido el apoyo de su familia, amigos y la empresa en la que trabaja. También hizo hincapié en que aún es tiempo para cambiar hábitos y costumbres con el fin de contrarrestar la expansión del Covid-19.

Después de que diera a conocer esta noticia, algunos de sus compañeros de trabajo respondieron a su mensaje con muestras de apoyo. Uno de ello fue el ex jugador de América, Daniel Brilovsky, quien le escribió unas palabras: “Amigo, sé fuerte, te quiero, pronto saldrás de esta situación”.

Otros colegas que le respondieron al comentarista fueron el ex mediocampista de Toluca, Fabián Estay, quien le deseó “pronta recuperación. Ánimo y mucha fe… abrazo enorme”, así como los comentaristas Javier Alarcón, Francisco Villa y Andrés Vaca.