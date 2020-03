Crean Protocolo para Mujeres víctimas de violencia

El Instituto Sonorense de las Mujeres garantiza la atención de toda mujer que esté en riesgo

Para generar tranquilidad y seguridad a las sonorenses, el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) creó el Protocolo de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar y de Género durante el Periodo de Aislamiento por Covid 19, informó Blanca Luz Saldaña López.

La coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres comentó que las medidas tomadas por la gobernadora Claudia Pavlovich para prevenir que la propagación de este virus aumente, ordena que el Estado siga atendiendo a la ciudadanía, por lo que toda mujer que se encuentre en situación de riesgo o viva cualquier tipo de violencia recibirá atención como corresponde.

“Es muy importante que todas las mujeres del estado sepan que no están solas; por seguridad de las usuarias y las profesionistas del ISM, cumplimos con la estrategia Quédate en Casa establecida en el decreto emitido por la Gobernadora, pero aun así seguimos atendiendo a quienes lo necesiten, y para ello implementamos otras estrategias, como asesorías y atención telefónica”, expuso.

Para que las sonorenses de cualquier lugar del estado sepan qué deben hacer en caso de sentirse en riesgo, explicó, se creó el Protocolo de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar y de Género durante el Periodo de Aislamiento por Covid-19, que será publicado en las redes sociales y en la página web del ISM y se enviará a usuarias con la finalidad de que la información se replique.

Recalcó que es muy probable que la carga de trabajo de las mujeres aumente durante este periodo de cuarentena y aislamiento social, sobre todo de aquellas que deben realizar sus funciones laborales desde el hogar y de manera simultánea cumplir con el rol de madre y esposa, lo que representa una mayor convivencia entre las parejas y si éstas viven o han vivido conflictos o incidentes violentos previamente, pudiera detonar de nuevo en hechos de violencia.

“El problema no es que estén más tiempo en casa, el problema es que en ocasiones las mujeres viven con el agresor y el riesgo de que surjan problemas y situaciones violentas aumenta, por lo que es indispensable que se tomen medidas para prevenir estos hechos y atenderlos de ser necesario, tanto por parte de instituciones de gobierno como de la misma sociedad y todo esto lo explicamos en el protocolo”, detalló.

Abundó que en el protocolo de atención para este periodo de aislamiento se describen las diferentes formas de violencia a las que pueden enfrentarse las mujeres, para que ellas puedan identificarlas, así como indicaciones de qué hacer en caso de vivir alguna situación de violencia, cómo crear redes de confianza con familiares y amistades y cuál es el procedimiento para solicitar apoyo de las instituciones con que cuenta el Estado.

“En este documento incluimos los teléfonos en los que se estará atendiendo a las mujeres que nos necesiten, pero, además, recalcamos que para cualquier situación de violencia urgente no duden en llamar al número de emergencias 9-1-1, en el que serán atendidas por psicólogas del ISM y no podemos olvidar la aplicación Mujeres Seguras, que es indispensable que la descarguen, sobre todo ahora que puede utilizarse aunque no tengan datos en el celular”, subrayó.

“La salud es lo más importante que tenemos, por eso la estrategia Quédate en Casa que promovió acertadamente la gobernadora, es la principal forma de prevenir los contagios, y nosotras, junto con la Secretaría de Seguridad Pública trabajamos en estrategias que permitan a las sonorenses vivir un aislamiento sin violencia, es por ello que a pesar de no estar físicamente en las oficinas, toda la estructura del ISM continúa trabajando desde sus casas, enviando reportes de trabajo con evidencias diariamente, y siempre pugnando por el bienestar de las mujeres y las niñas”, destacó.