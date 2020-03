Consideran prudente darle título a Cruz Azul

Luis Carlos de Oliveira Preto «Pintado», director técnico brasileño y exjugador de Cruz Azul, habló sobre la situación en que se encuentra la escuadra celeste, al ser el primer lugar de la Liga MX, pero con la incertidumbre de qué es lo que sucederá ante la suspensión del torneo mexicano.

Desde su punto de vista, aseguró que lo más prudente sería darle el título de campeón a los dirigidos por Robert Dante Siboldi y concluir el campeonato nacional, debido a la alerta sanitaria por el coronavirus.

Es lo más racional, no es que una persona decida o algo que la emoción del futbol maneje, lo más responsable sería que se termine el torneo y el equipo que esté mejor colocado como el primer lugar, sea el que pueda ganar, si es Cruz Azul, pues que sea campeón y si fuera otro equipo, también debería de ser”, expresó.

Asimismo, dejó en claro que el equipo cementero ha hecho lo necesario y ha trabajado arduo durante los últimos 22 años para poder conseguir la tan anhelada novena estrella.

Creo que Cruz Azul ha hecho muchos méritos, después de haber trabajado y luchar mucho, es un club que ha sufrido mucho para conseguir un título, no veo ninguna duda en cuanto a eso”, declaró.

Por otra parte, comentó que ante la suspensión de torneos como la Copa América y Eurocopa, lo más sensato sería no llevar a cabo los Juegos Olímpicos, los cuales aún están en pie para poder realizarse en julio y agosto.

Hay que saber que todas las competiciones y todos los profesionales que trabajan con el deporte no están inmunes al virus, debe de ser un momento de unión, si no se puede jugar Copa Libertadores, Copa América, ni la Champions, no sería que los Juegos Olímpicos tengan mayor importancia, hay que dejar todo de lado y buscar lo mejor para gente”, apuntó.

Respecto a cómo se encuentra el ambiente en la sociedad brasileña ante la pandemia que se está viviendo en estos momentos, aseguró que hay optimismo para poder hacerle frente al trágico escenario.

Brasil ha encontrado en muchas ocasiones la salida para varios problemas, es un país tan grande y tan fuerte y así como México, el pueblo siempre se ha hecho fuerte lograr superar las dificultades y no va a ser la excepción ahora”, culminó.