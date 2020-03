Conmemora gobernadora Día de la Mujer

El hecho de ser mujer nos hace ser más fuertes, comprometidas, solidarias y más sensibles ante los problemas de los demás, y eso hace que seamos una sociedad mucho más integrada y dedicada a seguir triunfando, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al reunirse en Guaymas con mujeres del sector pesquero, empresarias, indígenas, militares y de organizaciones civiles, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

En gira de trabajo por Guaymas y Empalme la mandataria sonorense inauguró el Juzgado Oral Penal de Guaymas, una vialidad y entregó apoyos a la población y acompañada por Blanca Luz Saldaña López, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), reconoció a cada una de las mujeres del sector pesquero, y las invitó a que se sientan motivadas a pesar de las adversidades que se tienen que enfrentar para seguir adelante.

“A veces hay baches, hay muchas cosas que tenemos que afrontar para poder seguir adelante, pero lo que les quiero decir que el hecho de ser mujer nos hace ser más fuertes, más solidarias, más sensibles ante los problemas de los demás, ser más comprometidas y eso hace que seamos una sociedad mucho más integrada y mucho más solidaria, insisto, una sociedad que está dedicada a seguir triunfando y a seguir consiguiendo éxitos”, apuntó.

Luego de señalar que desde el inicio de su administración, se ha trabajado mucho a favor de las mujeres con acciones concretas en el tema de la violencia en su contra, destacó que presentó ante el Congreso del Estado la Ley Olimpia de Sonora que busca penalizar el Ciberacoso hacia las mujeres y garantizarles el respeto, integridad emocional, social y psicológica.

Asimismo, pretende que el Ministerio Público al tener conocimiento del delito de Ciberacoso, pueda solicitar legalmente la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios, videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, de medios impresos, redes sociales, plataforma digital o cualquier dispositivo o medio tecnológico.

Ante decenas de mujeres, Pavlovich Arellano destacó que son ellas las que le han dado fortaleza para seguir adelante y enfrentar los grandes retos que se le han presentado, y que todas se tienen que valorar y ser valoradas, no solo por el hecho de ser mujer, sino porque tienen los mismos derechos que los hombres.

“Que no las estereotipe nadie, ustedes valórense como son, como lo que son y no dejen que nadie las cambie, que nadie trate decirles así vas alcanzar el éxito, si cambias tu forma de ser, si cambia tu forma de vestirse, cambias tu forma de hablar, no es así es como obtenemos el éxito, es siendo nosotras mismas, es valorándonos todos los días, es criando hijas con valores, principios, pero también con mucha fortaleza”, reiteró.

La gobernadora recorrió las instalaciones de la empresa Frutos Marinos S.A de C.V. donde convivió con las trabajadoras, y las apoyó en el empacado de camarón, constatando el proceso de los productos del mar que ahí empacan.

Posterior la gobernadora Pavlovich se trasladó al Juzgado Oral Penal de Guaymas, edificio que inauguró junto al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez, donde destacó la importancia de contar con un lugar digno de impartición de justicia.

En Empalme la gobernadora Claudia Pavlovich sostuvo un encuentro con la comunidad e inauguró la calle Nueve que fue recién pavimentada en beneficio de los vecinos del lugar, además, entregó apoyos de vivienda como tinacos, láminas y cemento; víveres, agua embotellada y colchonetas para las personas que lo requieran; así como becas de excelencia para estudiantes de nivel Medio Superior.