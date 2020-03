Confían en solidaridad de empresarios sonorenses

Las empresas de Sonora, en todos los ramos, tienen un plazo de 72 horas para establecer medidas a seguir para cumplir con el decreto de Emergencia Sanitaria emitido este miércoles por la gobernadora Claudia Pavlovich, explicó el Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra.

Argumentó que anoche sostuvo un encuentro con los representantes de todos los sectores para acordar cómo se van a preservar las fuentes de trabajo no esenciales.

Expuso que en el encuentro con dirigentes de las cámaras empresariales como Canacintra, Coparmex, Canadevi, Canaco, Canirac, se les pidió el apoyo para ayuden a que este mal no avance y se salga de las necesidades reales que tiene la Secretaría de Salud para atender los casos y para ello es necesario que todos nos quedemos en casa.

Indicó que se desconoce el tiempo que durará la emergencia sanitaria, sin embargo, hay fórmulas matemáticas que indican la importancia de resguardarse “nadie lo inventa, son ejercicios que están haciendo los especialistas y si no nos aislamos, si no mandamos a la gente a su casa, se puede prolongar la pandemia, entonces las empresas no abrirán en un corto tiempo, sino que habrá de prolongarse por mucho más tiempo”, asentó.

Explicó que el gobierno estatal está haciendo gestiones ante el gobierno federal para ver si pueden acceder a fondos de apoyos para ayudar a las micro y pequeñas empresas, auxiliándolos con el pago de su nómina, en el caso de aquellas empresas que tienen que cerrar y mandar a sus empleados a sus casas.

“Se está haciendo un barrido de los recursos que tienen algunas dependencias y órganos desconcentrados para poder hacer una bolsa y poder ayudar en la medida de lo posible a las Mipymes, tampoco al Estado le conviene ni a nadie que esto quede desmantelado porque volver a la normalidad estará complicado”

Agregó que por mandato de la Ley Federal del Trabajo, los patrones están obligados a pagar cuando menos el salario mínimo por cada día que los trabajadores permanezcan en su casa.

En aquellas actividades que permanecen laborando los empleados continuarán con su salario convenido, más los bonos y prestaciones de monto fijo que ya tengan acordados.

Aclaró que los trabajadores de las empresas que no atiendan el llamado pueden acudir a la Secretaría del Trabajo, en donde habrá personal de guardia para atender cualquier solicitud de orientación o denuncia.