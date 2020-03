Condonan multa a dos mil 500 usuarios de Agua de Hermosillo

Señalan que de cinco mil 700 clientes que se han notificado, de los cerca de 19 mil que tiene el organismo operador, más del 50 por ciento reubicaron el medidor

Directivos del organismo operador de Agua de Hermosillo condonó el pago de la multa a aproximadamente dos mil 500 usuarios, toda vez que reubicaron su medidor donde si se pueda tomar la lectura, informó César Iván Sandoval Gámez.

El director de Comercialización de la paramunicipal recordó que en diciembre pasado se empezó a notificar a los usuarios que no tuvieran su medidor visible, y a partir de febrero del año en curso se empezó a aplicar una multa de 10 salarios mínimos, es decir mil 230 pesos a quien incumpla con los establecido en el artículo 34 de la Ley de Ingresos para aquellos usuarios que no tengan el medidor a la vista para poder tomar la lectura.

Mencionó que de cinco mil 700 usuarios que se han notificado, de los cerca de 19 mil que tiene el organismo operador, más del 50 por ciento han reubicado el medidor y se les quitó la multa de forma automática.

«Todas aquellas personas que no tengan la posibilidad económica para reubicar su medidor, nosotros como institución vamos y lo movemos sin costo previa verificación, sólo deben acercarse al organismo operador o comunicarse al 073 o la dependencia para pedir una prórroga o pedir que se mueva este equipo», dijo.

Añadió que en los próximos días se notificará a los más de 13 mil usuarios que faltan para que reubiquen el medidor de lugar donde el personal de Agua de Hermosillo pueda tomar la lectura.

Realizarán concurso de video

Como parte de las actividades por el Día Mundial del Agua a celebrarse el día 22 de marzo, personal del organismo operador de Hermosillo llevará a cabo un concurso de video denominado H2O y cambio climático ¿Qué hago yo?.

El titular del área Comercial de Agua de Hermosillo, César Iván Sandoval Gámez, y Gloria María Enríquez Vázquez, jefa de Proyecto de Promoción de Cultura del Agua, informaron que está actividad tienen como propósito el fomentar la cultura de la concientización del cuidado de este recurso vital.

Sandoval Gámez mencionó que durante todo el mes se han realizado diversas actividades enfocadas al cuidado del agua.

«Todos los años se festeja el Día Mundial del Agua, y por supuesto Agua de Hermosillo llevará a cabo una serie de actividades para fomentar el cuidado de este recurso «, dijo.

Por su parte, la jefa de Proyecto de Promoción de Cultura del Agua, comentó que todos los años la Organización de las Naciones Unidas (ONU), les pide a los organismos operadores involucrados en el tema el hacer este tipo de eventos que lleven a la concientización de los usuarios a contribuir en el cuidado de este recurso vital.

Explicó que está convocatoria va enfocada a personas mayores de 18 años y los temas propuestos por la organización son: agua y cambio climático.

«La convocatoria se cierra el 20 de marzo, los detalles que se solicitan es que sea un video no mayor a 90 segundos, no sobrepasar 30 megabytes, si es así, se les pide que lo lleven en personal a la dependencia municipal; «, en caso de ser de un peso menor a 30 megabytes, deberá ser enviado al correo [email protected]