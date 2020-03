Concursará Sonora con nueve proyectos

Se estima que se requerirá una inversión de más de mil millones de pesos para efectuarlos

Un total de nueve proyectos son los que presentará este año el estado de Sonora para concursar en el Fondo Metropolitano 2020, mismos que corresponden a obras a desarrollar en las zonas metropolitanas de la entidad: Hermosillo, Guaymas-Empalme y Nogales.

La selección de estos proyectos, que representarían una inversión superior a los mil millones de pesos, se llevó a cabo durante la III sesión del Consejo Estatal para el Desarrollo Metropolitano, convocada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).

La reunión estuvo presidida por Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo, en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano; Ricardo Martínez Terrazas, titular de Sidur, y por el gobierno federal, Juan José León Gámez, director de Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Sedatu.

El secretario Ricardo Martínez Terrazas explicó que durante la semana anterior se realizaron las sesiones de los Consejos Consultivos en cada una de las zonas metropolitanas del estado, en las cuales se identificaron los proyectos que fueron consensuados con la ciudadanía y definidos por las mismas autoridades municipales, por lo que el paso siguiente era someterlos a la aprobación del Consejo Estatal de Desarrollo Metropolitano y elegir los que serán enviados como propuesta.

Martínez Terrazas destacó que en 2019 por primera vez en la historia Sonora ha sido beneficiado con este Fondo y es gracias al apoyo del gobierno federal, en este caso, dijo, se trata de dos obras que están por iniciar: la modernización a calle completa del periférico Luis Donaldo Colosio en Nogales y un proyecto de drenaje sanitario para Bahía Kino en Hermosillo.

Por su parte, Natalia Rivera, a nombre de la gobernadora del estado, agradeció el apoyo recibido por parte de Sedatu para lograr precalificar los proyectos más viables.

“Un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado por la buena disposición que ha tenido Sedatu para el trabajo conjunto y decirles que valoramos y apreciamos muchísimo este programa, cuando hicimos los trámites no valoramos lo importante que iba a ser para nuestro estado este fondo y que no es por nada pero esperamos que este año sea mayor”, externó.

Juan José León informó que este año el techo a nivel nacional son dos mil 200 millones de pesos para las 74 zonas metropolitanas en todo el país. Sin embargo, consideró que Sonora presenta ventajas competitivas por el nivel de organización con el que se presentan los proyectos concursables y la precalificación que realizan hace posible que sus propuestas se vean muy viables.

Así ocurrió, dijo, en 2019, por lo que Sonora fue beneficiado con obras para Hermosillo y Nogales por un monto superior a los 300 millones de pesos, “se lograron proyectos importantes, sobre todo el de Nogales y quiero decir que no es un asunto fácil, se les estuvieron haciendo varias peticiones de parte de la Secretaria de Hacienda y fueron de los pocos estados que realmente pudieron cumplir con todos los requisitos, fue un trabajo técnico y exitoso, tuvieron una buena estrategia y se lograron poco más de 300 millones”, señaló.

Durante la sesión, y tras conocer el detalle y justificación de cada uno, el Consejo seleccionó un total de nueve proyectos prioritarios para las tres zonas, mismos que representan un monto de mil 070 millones de pesos.