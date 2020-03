Colocan cortinas metálicas en el Congreso

Diputados de Morena pedirán a la Oficialía Mayor explique la razón de las medidas

Esta semana se colocaron cortinas protectoras al interior del edificio del Congreso del Estado, pero los diputados no tienen muy clara la información del porqué se instalaron, algunos consideran que se trata de una medida de protección civil.

Héctor Raúl Castelo Montaño, secretario de la Comisión de Administración, explicó que se había acordado que se revisaría el límite del edificio con respecto a la vía pública, para ver si era factible colocar una protección, pero no se mencionó el interior.

“La protección sería para poder tener in control, nada de detener. De estas cortinas la verdad no estaba enterado, no recuerdo que haya pasado por la Comisión de Administración”, anotó el diputado por el partido Morena.

Se convocará a los integrantes de la Comisión de Administración para abordar el tema, para que el Oficial Mayor nos explique, argumentó.

En tanto, María Dolores del Río Sánchez, diputada por Movimiento Ciudadano, comentó que la información que tiene sobre la protección es que fue colocada por recomendaciones recibidas por Protección Civil.

“No sabía de esta instalación, pero de primera instancia si me sorprendió, porque creo que el congreso es un lugar abierto donde la gente debe llegar con tranquilidad”, añadió.