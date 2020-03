Capacita SEC a maestros en enseñanza robótica

Se pretende promoveré la creatividad entre los docentes de secundaria

Para impulsar y mejorar la enseñanza de la robótica enlas escuelas de educación Básica, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) capacita adocentes de secundaria a través del programa Educatrónica “Construyo Mi Futuro”.

Sara Manzanares Martínez, supervisora de la zona escolar No. 17, indicó que el proyecto surgióde la creatividad de las y los docentes que tenían interés de actualizarse en el tema.

Detalló que Educatrónica es un proyecto de la SEC que pone a disposición de los docentes deprimaria y secundaria, material didáctico para enseñar programación y robótica básica.

Durante un curso de capacitación dirigido a docentes de escuelas públicas y particulares de laszonas escolares de secundarias estatales cinco, siete, 14 y 19, constató el interés de maestros ymaestras por conocer el alcance de la robótica en la comunidad estudiantil.

“Queremos que el maestro conozca el proyecto y sus componentes. No solo es teoría, de

hecho, practican y ensamblan robots, para darles elementos que ellos necesitan para llevar a

los alumnos este proyecto de robótica”, agregó.

“Les ayuda a desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico y creativo, que los motiva aexperimentar, explorar y a seguir aprendiendo activamente, además, de despertar el interéspor la investigación, la tecnología y la innovación, componentes vitales para el desarrollo de lasociedad”, abundó.

Manzanares Martínez comentó que la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico deSEC, brinda seguimiento y asesoría, lo que facilita la implementación exitosa del programa cienpor ciento sonorense.

“Tenemos que ubicarnos como docentes en la situación actual de la sociedad, y este proyectomotiva al ser un tema de interés para el estudiante. El aprendizaje no debe ser algo lineal, sino que debe incorporar lo lúdico de una manera orientada y dirigida”, puntualizó.