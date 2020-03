Cancelan publicación de las memorias de Woody Allen

La editorial Hachette anunció que no publicará la autobiografía del director de cine estadounidense Woody Allen, cuyo lanzamiento estaba previsto el 7 de abril, tras recibir una ola de críticas. “Hachette Book Group ha decidido que no publicará las memorias de Woody Allen A Propos of Nothing” y “devolverá todos los derechos a su autor”, dijo Sophie Cottrell, portavoz de la editorial, en un correo electrónico enviado a la agencia AFP.

El anuncio de Hachette se produjo después de dos acontecimientos clave. Por un lado, una huelga del personal del sello Grand Central Publishing, perteneciente al grupo editorial, el día anterior. Y por otro, el hijo de Allen, Ronan Farrow, quien ha sido muy crítico con su padre, denunció al grupo.

Las acusaciones de que Allen abusó sexualmente de su hija adoptiva Dylan Farrow cuando tenía siete años a principios de la década de 1990 ha perseguido al cineasta ganador del Oscar durante décadas. El director de 84 años fue exonerado de los cargos, primero nivelado por su entonces socia Mia Farrow, después de dos investigaciones separadas de un mes de duración, y ha negado sistemáticamente el abuso. Pero Dylan, ahora adulta, sostiene que fue abusada sexualmente.

El jueves, docenas de empleados de una subsidiaria de Hachette en Nueva York organizaron una huelga en protesta por la decisión de la compañía de publicar las memorias. “Nos solidarizamos con Ronan Farrow, Dylan Farrow y los sobrevivientes de asalto sexual”, dijeron los trabajadores en un comunicado.

Ronan Farrow dijo el martes que ya no trabajaría con Hachette, cuya subsidiaria Little, Brown and Company publicó su relato más vendido de la investigación sobre el deshonrado magnate de la película Harvey Weinstein. Ronan ha defendido durante mucho tiempo a su hermana Dylan, quien renovó sus acusaciones contra Allen a raíz del movimiento #MeToo a principios de 2018.

No es la primera vez que Allen tiene problemas de este estilo. Hace menos de un mes, el cineasta demandó a Amazon por sesenta millones de dólares por incluir el acuerdo cinematográfico que tenían. La compañía estadounidense se había negado a distribuir su último film, Día de lluvia en Nueva York.