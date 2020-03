Canadá y Australia deciden no ir a Juegos Olímpicos

Los comités de ambas naciones manifestaron que de no cambiarse la fecha prevista para julio, no enviarán a sus deportistas

El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Canadiense decidieron no enviar a sus atletas para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 si continúan en la fecha programada del 24 de julio.

Respaldados por las Comisiones de Atletas, las Organizaciones Deportivas Nacionales y el Gobierno de Canadá, el COC y el CPC dicen que han «tomado la difícil decisión de no enviar equipos canadienses a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el verano de 2020».

Los dos Comités dicen que esta decisión no se trata únicamente de la salud de los atletas, sino que también se trata de la salud pública.

«Con el Covid-19 y los riesgos asociados, no es seguro para nuestros atletas, y la salud y seguridad de sus familias y la comunidad canadiense en general para que los atletas continúen entrenando para estos Juegos. De hecho, va en contra de la salud pública consejo que instamos a todos los canadienses a seguir», continúa el comunicado.

El Comité Olímpico Noruego fue el primero en pronunciarse a favor de un aplazamiento, le siguió la Federación de Natación de Estados Unidos y Francia, después de unió el Comité Olímpico de Brasil.

La federación de atletismo de Estados Unidos pidió al Comité Olímpico de EU solicitar el aplazamiento.

Tampoco Australia

El Comité Olímpico Internacional (COI) cambió su tono y emitió un comunicado en el que dijo que aumentaría la planificación para diferentes escenarios, incluido el aplazamiento de la justa nipona.

En respuesta, el Comité Olímpico Australiano convocó a una reunión y decidió por unanimidad que no era posible que los Juegos comenzaran en julio dada la incertidumbre en torno a la pandemia por Covid-19.

«Está claro que los Juegos no pueden celebrarse en julio», dijo el jefe de misión australiano IanChesterman.

«Nuestros atletas han tenido una actitud positiva hacia el entrenamiento y la preparación, pero el estrés y la incertidumbre han sido extremadamente desafiantes para ellos».

El director ejecutivo de AOC, Matt Carroll, dijo que los atletas necesitan certeza, y también deben priorizar su salud y la de sus familias.

Chesterman agregó que posponer los Juegos hasta el próximo año «permitirá a los atletas de todo el mundo prepararse adecuadamente con la esperanza de que la crisis del coronavirus esté bajo control».

Canadá ya anunció que no mandará atletas si la justa se mantiene sin cambios