Cae maestro por acosar a alumnas de bachilleres

La Policía Estatal de Oaxaca detuvo al maestro de Informática Jorge C. S., quien fue acusado por sus alumnas de acoso sexual y violencia de género en el plantel 39 Nazareno Etla del Colegio de Bachilleres.

Fue necesario que los oficiales implementaran un cerco para proteger al maestro, por la indignación que causaron las acusaciones de las estudiantes a los padres de familia, que molestos acudieron al plantel a pedir la expulsión del acusado.

El maestro fue introducido a la cabina de la patrulla y conducido al ministerio público de Etla, donde se definirá su situación jurídica.

Por la mañana, las alumnas encararon a su profesor de Informática y exhibieron su foto en la explanada principal, salones, canchas y áreas administrativas, además de consignas en contra de la violencia de género.

Antes, el maestro se había encerrado junto con otros profesores ante la manifestación de los estudiantes hasta que decidió entregarse.

«Ha realizado invitaciones privadas a incitaciones sexuales… nos ha invitado a salir con él, a veces requiere a los tocamientos de caricias, pero son tocamientos que a nosotras nos incomoda”, expresó.

«Él nos hacía distintas ofertas para que nosotras pudiéramos acceder… una de ellas era quedarnos en su salón hasta más tarde ya que ya no hubiera nadie y otra era salir con él a tomar un café como él lo decía y personalmente a mí siempre me dijo que saliéramos y me quería besar y hacía tocamientos conmigo”, son parte de los testimonios de las alumnas.

De acuerdo con la directora del plantel, Paris Morales, el maestro fue suspendido temporalmente el 27 de mayo de 2019, pero regresó a dar clases, porque, dijo, había mejorado su actitud.

Él regresó a inicios del semestre, agosto 2019… ha mejorado su actitud, ha mejorado en algunas instancias sobre todo en esa parte de acoso sexual”

El departamento jurídico del sistema COBAO de Oaxaca será el encargado de asesorar las denuncias penales de las afectadas.

En un comunicado la dirección general del Colegio de Bachilleres de Oaxaca informó que han cesado a 11 docentes, quienes han sido acusados de acoso sexual del plantel de Pueblo Nuevo, Huatulco y Tlaxiaco y se investigarán las que surgieron ayer.