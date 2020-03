Benefician con lentes a mil personas en el poblado Miguel Alemán

Los habitantes de la Costa aprovechan los servicios de la jornada “Regalo de la Vista”

En dos días de actividades, más de mil personas han acudido a la jornada “Regalo de la Vista 2020” en el poblado Miguel Alemán, lo que muestra el interés de la ciudadanía por este servicio gratuito, destacó Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social en Sonora.

Al recorrer los módulos de la Jornada, instalada en el Centro Hábitat de esa comunidad, Manuel Puebla constató el servicio de calidad y la atención de calidez que se les brinda a los ciudadanos por parte de personal de Sedesson, Club Rotario Hermosillo Pitic, Vosh International y el Ayuntamiento de Hermosillo.

“Nos da mucho gusto que las familias del poblado y de las comunidades cercanas, aprovechen la oportunidad de ser atendidos para detectar a tiempo alguna debilidad visual, ya que la Organización Mundial de la Salud dice que el 90 por ciento de las enfermedades visuales se pueden prevenir”, destacó.

El secretario de Sedesson reconoció la disposición de las asociaciones participantes, que por quinta ocasión en lo que va de la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich, han realizado este evento en beneficio de más de 12 mil personas en Hermosillo y en la sierra.

“Si sumamos esfuerzos los resultados son mejores para las familias, es así como trabajamos en el Gobierno del Estado, en equipo, con acciones en todas las regiones de Sonora, esta semana tocó traer beneficios al poblado, y mejorar la calidad de vida de las personas que aquí habitan”, subrayó.

Las señoras Irma Medina y Tomasa Valenzuela Bautista coincidieron en señalar que gracias a este apoyo, ahora ya cuentan con lentes de sol y graduados, no sólo ellas, sino varios miembros de sus familias que acudieron a la jornada.

“Los lentes que tenía se me perdieron, y los ocupaba mucho porque no veo nada ni de lejos, ni de cerca, por eso vine a la jornada, y ya llevó mis nuevos lentes, lo mejor es que fueron gratis, sino aún anduviera ciega, porque no tengo dinero para comprarlos”, expresó doña Tomasa.