Avala Alejandra aplazar Juegos Olímpicos

La postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio que fueron reprogramados para el 2021, tomó con calma a la arquera sonorense Alejandra Valencia pues califica la medida como necesaria.

Ayer el Comité Olímpico Internacional hizo oficial que las competencias, inicialmente pactadas a celebrarse entre julio y agosto, habrán de realizarse hasta el año entrante debido a las medidas sanitarias ocasionadas por el brote de Covid-19 en todo el mundo.

“Algo muy bueno es que solamente los hayan pospuesto y no cancelado, la verdad lo veo como necesario; no sería nada inteligente llevar a cabo un evento que reúne a personas de todo el mundo en un mismo lugar”, señaló la atleta hermosillense de tiro con arco vía telefónica.

Aunque Valencia Trujillo, quien se hizo acreedora del boleto olímpico individual femenil que posee México en tiro con arco (modalidad de recurvo), no escondió algo de tristeza por la suspensión, pero a final de cuentas vio el lado positivo.

“También creo que nos favorece que haya más tiempo porque estábamos en la búsqueda de la plaza en equipos femenil (al lado de Aída Román y Ana Paula Vázquez), y eso nos dará un espacio mayor para prepararnos y entrenar con el fin de asegurar a la selección nacional en los Juegos Olímpicos”, dijo optimista.

Por el momento, destacó, habrá que esperar las decisiones de las autoridades internacionales y nacionales del deporte para ver cómo será el escenario, sin embargo seguirá entrenando aunque a un ritmo no tan acelerado.

“Cuando llegué a Hermosillo, tras dejar las instalaciones del CNAR en México, me vine a un terreno que tengo en el Real del Alamito para estar aislada, aquí me mantengo y no he dejado de entrenar a buen ritmo, pero después de que ayer (lunes) empezó a manejarse la nueva fecha (de los Juegos Olímpicos) ya pensamos en optar por otra estrategia”, destacó.

“Las rutinas de ensayo eran supervisadas por mi entrenador Miguel Flores, con quien he estado en constante contacto virtual; pero ya después de que sabemos con certeza el cambio, habrá que replantear la preparación. Eso lo sabremos más adelante”, agregó.

Los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, movidos ahora al 2021, serán los terceros para la arquera sonorense de 25 años de edad quien debutó en Londres 2012 y repitió en Río 2016 en donde estuvo muy cerca de subirse al podio al terminar cuarta en recurvo individual.