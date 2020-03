Aumentan a 26 los casos de coronavirus

Además se estudian 263 personas que tuvieron contacto con los enfermos y otros 344 han sido descartados al dar negativo a las pruebas

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que se elevó a 26 el número de casos de coronavirus en México.

En conferencia de prensa detalló que se estudian 263 contactos de los casos confirmados y que 344 casos han sido descartados.

Explicó que de los casos confirmados, uno se registró en Chiapas; 11 en la Ciudad de México; uno en Coahuila; uno en Durango; tres en el Estado de México; uno en Nuevo León; dos en Puebla, de los cuales uno es un portador, pues no tiene síntomas; cuatro en Querétaro; uno en Yucatán y otro en Quintana Roo.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la prioridad es proteger la salud, no las ganancias económicas.

No obstante, refirió que sí importan las repercusiones en las pequeñas economías, como las familias y trabajadores.

López-Gatell informó que ante aumento de casos podrían transitar al escenario dos.

Hoy, tenemos el número de casos que supera en tres veces el número de casos que se han estado presentando a lo largo de este primer mes desde el descubrimiento del primer caso», explicó.

«Del 27 de febrero hasta hoy 13 de marzo, habíamos tenido casos esporádicos y solamente en dos ocasiones habíamos tenidos tres casos en un mismo día. Esto ya representa este momento de transición rumbo al escenario dos».

«La pregunta que está en sus mentes es ¿Ya estamos en estado dos? La respuesta es no, porque no se cumplen todas las características del estado dos. Esto no es blanco y negro, ni sí y no, esto es progresivo».

Señaló que el sábado, domingo y lunes habrá eventos de concentración masiva, los cuales seguirán analizándose por la situación de las últimas 24 horas.

Informó que mañana formalizarán la recomendación de la Ssa de que todas las entidades públicas y privadas suspendan sus servicios no esenciales: seminarios, clases, foros, eventos que tienen un bajo impacto económico.

Cuesta 2 mil 300 prueba en hospitales privados

Autoridades de salud informaron que a 16 hospitales privados les plantearon las características específicas para que hagan su diagnóstico y que la prueba cuesta aproximadamente dos mil 300 pesos.

Sobre la versión que el hospital ABC tiene nueve casos confirmados de coronavirus, Gatell insistió en que hasta ahora tienen el reporte de uno.»Si no alcanzaron a entrar el corte del informe diario, se informará mañana», dijo.»También pueden ser casos sospechosos».

Agregó que si otros estados también reportan casos confirmados fuera de la hora de corte del reporte diario, se incluirán mañana (hoy).