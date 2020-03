Atienden 360 reportes de fiestas el fin de semana

Alrededor de 360 reportes de fiestas fuera ruidosas atendió personal de Inspección y Vigilancia durante pasado el fin de semana, de los cuales el 70 por ciento resultaron falsos, informó Gino Saracco Morales.

El titular de la dependencia municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a solidarizarse con lo que está pasando y no hacer mal uso de las líneas de emergencia para hacer reportes falsos.

«El tema aquí es que normalmente hay riñas entre vecinos, hay denuncias que hacen porque le cae gordo el otro vecino, entonces cuando llegamos, no hay fiesta como tal, un convivio o evento.

«Le pedimos a la ciudadanía solidarizarnos con todos, incluso con los vecinos y dejar de lado los temas personales y las riñas», apuntó.

Saracco Morales mencionó que el pasado viernes se atendieron 110 reportes, el sábado 184 y domingo 34, sobretodo en terrenos campestres, de los cuales se aplicaron 23 sanciones de 50 y 100 UMA’S, ya que no hubo criterio por parte de los inspectores por no tratarse de festejos fuera de control.

Detalló que atendieron reportes en la Carretera 26, Real del 14, San Pedro, La Victoria, y en colonias de las periferias como Pueblitos, La Cholla y Agualurca.

Cancelarán rituales en ramadas de fariseos

Ante la insistencia de integrantes la etnia Yaqui de las colonia El Coloso Alto y Bajo de continuar sus rituales pese a la contingencia sanitaria, el Ayuntamiento de Hermosillo solicitará al Gobierno del Estado tome acciones para evitar la concentración de personas, ya que el pasado domingo se registró una afluencia de aproximadamente 400personas en ambos puntos.

El director de Inspección y Vigilancia, Gino Saracco Morales, señaló estas ramadas están renuentes a suspender sus rituales de Semana Santa aunque se canceló el permiso para continuar sus actividades por el riesgo que existe de contagio de coronavirus por la gran cantidad de personas que acuden a ver estas ceremonias, al precisa que el día domingo secontabilizaron 300 personas en la ramada del Coloso Alto y 80 en el Bajo.

Mencionó que se acordó con los gobernantes de las ramadas el permitirles realizar sus actividades religiosas pero con un grupo muy reducido de organizadores, fariseos, rezadoras y tambores, sin embargo, algunos no están acabando las indicaciones, por lo que ya se pasó el reporte a la Secretaría de Salud para que con apoyo de Protección Civil Estatal tomen las acciones pertinentes.

«Hubo un acuerdo con los Yaquis pero siempre se les hizo saber que no tienen permiso para llevar a cabo los eventos y es bajo su responsabilidad, pero este caso, no están acatando las indicaciones, hay mucha gente acudiendo a las ramadas, entonces vamos a pasar el tema al Gobierno del Estado para que tomen medidas», enfatizó.

El funcionario municipal explicó que el decreto que se publicó el pasado 25 de marzo en el Boletín Oficial del Estado establece que las dependencias responsables de llevar a cabo las acciones para prevenir la propagación del coronavirus son, la Secretaría de Salud y Protección Civil Estatal, y pueden pedir apoyo a las dependencias municipales.