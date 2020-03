Aspiran cuatro mujeres a candidatura a gubernatura

Ana Gabriela Guevara, María Dolores del Río, Lilly Tellez y Célida López son mencionadas para suceder a Claudia Pavlovich

Frente a la renovación de la Gubernatura en Sonora, programada para el 2021, por lo menos una docena de aspirantes, entre ellos cuatro mujeres, podrían pelear las candidaturas de partidos políticos y hasta las independientes.

Con más de 2 millones de electores, la entidad se apresta a la primera elección en la que Morena podría romper con el bipartidismo de fuerzas del PRI y el PAN, que ya han logrado estar al frente del Ejecutivo local.

Aunque los procesos internos de los partidos no han iniciado, quienes tienen interés ya operan en territorio, se placean, se miden en encuestas y hasta dialogan sobre la posibilidad de construir alianzas.

La pasarela tiene lugar mientras el Estado padece problemas en materia de seguridad, contaminación ambiental y heridas abiertas como la tragedia en la Guardería ABC y la masacre de la familia LeBarón.

Los comicios en Sonora podrían convertirse en los primeros que obligarían a la renuncia de algunos integrante del Gabinete federal: Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad Pública, y Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El primero, senador con licencia, se perfila como el candidato más fuerte que podría postular Morena; mientras que Guevara -quién respaldó al PRI en la última elección local- estaría en condiciones de ser la abanderada del Partido del Trabajo, fuerza política por la que es diputada federal con licencia.

También por Morena se menciona a Celida López Cárdenas, Presidenta Municipal de Hermosillo, conocida por su cercanía política con el ex Gobernador del PAN, Guillermo Padrés, quien estuvo encarcelado por delitos como lavado de dinero y defraudación fiscal.

Aunque en lo personal se ha descartado, también está en las mediciones la senadora Lilly Téllez, quien fue candidata externa de Morena a la Cámara alta, y se ha destacado por ser una abierta crítica de las decisiones tomadas por ese partido político.

La lista de morenistas incluye al senador Arturo BoursGriffith, quien se encuentra en funciones de legislador como suplente de Durazo.

Panorama actual

Actualmente, Sonora es gobernada por el PRI, partido político que tiene en la mira a varios aspirantes.

Por un lado está el ex senador del tricolor, Ernesto Gándara, quien ya buscó la candidatura hace seis años y terminó inconforme y enfrentado internamente por la postulación de quien hoy gobierna la entidad, Claudia Pavlovich.

Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno de Sonora, es otro de los cuadros que podrían buscar la postulación y se advierte como una de sus fortalezas la cercanía política con la Gobernadora. Entre los mencionados también aparece Ernesto «Pato» Lucas Hopkins, actual dirigente del PRI en Sonora.

En el caso del PAN, la mira está puesta en Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien forjó su carrera política en las filas del PRI. En 2018, abandonó el tricolor y fue postulado como candidato al Senado por la coalición PAN-PRD-MC.

Fue Alcalde de Guaymas, diputado federal y apenas el año pasado se le vio retratado con el ex candidato presidencial del blanquiazul, Ricardo Anaya, en una de las pocas apariciones públicas que ha tenido tras las elecciones federales.

Entre los perfiles de panistas interesados en la candidatura al Gobierno del Estado se menciona a Ernesto «Kiko» Munro López, Presidente Municipal de Puerto Peñasco.

Por Movimiento Ciudadano, la lista de interesados en la Gubernatura contempla a la diputada federal Dolores del Río, y al empresario Ricardo Bours, hermano del ex Gobernador del PRI, Eduardo Bours. En este último caso, el aspirante podría buscar la candidatura como independiente.