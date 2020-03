Así puedes desinfectar tu móvil, por el coronavirus y siempre

Algunas compañías, como Apple, han actualizado sus consejos de limpieza a raíz de la pandemia de coronavirus.

El bombardeo de las autoridades sanitarias y los medios de comunicación para que nos lavemos las manos parece estar dando sus frutos, pues cada vez más personas empiezan a tomarse en serio este paso tan importante para la prevención del contagio de virus como el SARS-CoV-2. Un poco más difícil es evitar tocarnos la cara antes de lavarlas, pues suele ser un acto reflejo que realizamos numerosas veces a lo largo del día. Pero incluso si lo seguimos, podemos continuar expuesto a través de esos objetos que pasan cotidianamente numerosas veces por nuestras manos.

Es, por ejemplo, el caso del teléfono móvil o el teclado del ordenador. Según un estudio publicado en 2012 por la Universidad de Arizona, en nuestro teléfono móvil puede haber hasta 10 veces más bacterias que en la taza del inodoro. Tiene mucho sentido. Lo usamos regularmente, lo llevamos a todas partes y, mientras que el WC lo limpiamos frecuentemente, no solemos hacer lo mismo con los dispositivos electrónicos. Por eso, es aconsejarble limpiarlo regularmente, no solo en época de pandemias. Ahora bien, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?

Los maravillosos poderes del alcohol

Tanto Apple como Samsung incluyen en su página web algunas directrices sobre la mejor forma de mantener limpios nuestros dispositivos. Ambos coinciden en que se deben evitar productos como el limpiacristales o paños abrasivos, como los estropajos.

Apple recomienda el uso de toallitas impregnadas en alcohol isopropílico al 70%

Al contrario, es importante el uso de gamuzas suaves, que no rayen ni dañen la pantalla. Samsung añade que podría recurrirse a la esquina húmeda de un paño. Eso nos garantiza eliminar la suciedad visible, desde luego, pero no todos los microbios que puedan encontrarse sobre las superficies.

Por eso, ante la crisis comenzada con el coronavirus, Apple ha realizado una actualización de su página, en la que recomienda el uso de toallitas impregnadas con alcohol isopropílico al 70%.

Estas no son difíciles de encontrar; pero, al igual que el gel hidroalcohólico, el stock puede agotarse o, simplemente, no estar a mano cuando se necesitan. Para esos casos o para cualquiera que no quiera recurrir a ellas, también es posible usar una mezcla de tres partes de alcohol etílico al 96% con una parte de agua. Con esto se humedece una gamuza suave y se repite todo el procedimiento anterior.

ncluso el jabón, sin necesidad de alcohol, resulta útil para eliminar el coronavirus, de ahí que nos insistan tanto en que nos lavemos las manos con él. De hecho, es otra de las medidas que aconseja Apple.

Sea como sea, es importante tener en cuenta unas cuantas medidas: no sumergir nunca un dispositivo electrónico en agua, no usar lejía, evitar que el agua penetre por los orificios y, por supuesto, comprobar antes de empezar que está desconectado.

Finalmente, cabe recordar la importancia de lavarse las manos después de cada uso, a ser posible, así como de usar el manos libres o el texto dirigido por voz, para entrar lo mínimo posible en contacto con la pantalla.

Todas estas opciones son aplicables también para el teclado del ordenador o cualquier otro dispositivo que toquemos con regularidad. Cuantas más puertas cerremos al coronavirus, mejor que mejor, y esta sin duda era una posible opción, pero una opción que no debemos olvidar ni siquiera cuando pase esta pandemia.