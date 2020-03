Asesinan a universitaria en Guanajuato

Fue atacada a balazos a bordo de su automóvil en Salamanca

Nadia, estudiante universitaria de 23 años de edad, fue asesinada esta madrugada a bordo de su vehículo en Salamanca, Guanajuato.

Según medios locales, alrededor de las 2:25 de la madrugada de este domingo se reportó el ataque ocurrido sobre el camino hacia la localidad de La Ordeña, cerca de la Colonia Lomas del Prado.

El cuerpo de la alumna de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana en León fue encontrado con varios impactos de arma de fuego al interior de su automóvil Ford Focus color gris.

La unidad también presentó varios balazos por el lado del conductor.

En el lugar de los hechos fueron localizados varios casquillos percutidos.

En un comunicado, la Universidad Iberoamericana en León dijo que es irónico que este Día Internacional de la Mujer, en el que se exige no más violencia contra ellas, Nadia haya sido asesinada.

«Recibimos con dolor e indignación tan terrible noticia», expresó en un comunicado firmado por el Rector Felipe Espinosa Torres.

«Inmersos como sociedad en esta ola de violencia, no podemos permitirnos perder la capacidad de asombro e indignación ante ningún hecho tan lamentable como este».

La institución educativa jesuita hizo un llamado a la reflexión y a la acción para erradicar la normalización de la violencia.

«Que la muerte de Nadia, y de todas las mujeres en este País, no sea en vano y que nos impulse a ser una sociedad consciente, sensible y solidaria siempre», urgió la institución.

«Exigimos el esclarecimiento de tan terrible asesinato en aras de que prevalezca la justicia, se abata la impunidad en nuestro Estado y se adopten las medidas que garanticen la seguridad de todos y todas las estudiantes, así como programas y acciones que protejan y erradiquen la violencia, sobre todo en el caso de las mujeres».

A través de redes sociales, se difundió una presunta publicación en Facebook de Nadia hecha el pasado 6 de marzo en la que hizo una reflexión sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas.

«Mami, papi y hermano, si algún día soy yo, quédense con la mejor imagen de mí, recuérdenme como yo a ustedes los recordaré», publicó hace dos días.