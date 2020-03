Aprovecha Atlas errores del Toluca

El equipo de Rafael Puente se impuso tres goles a dos a los Diablos Rojos

Atlas y Rafael Puente lograron una victoria valiosa al vencer 3-2 a Toluca en partido disputado en el Estadio Nemesio Diez. Con el triunfo, el técnico atlista cortó el hilo de cinco partidos perdidos de manera consecutiva desde que asumió como entrenador en sustitución de Leandro Cufré.

Con el resultado, Atlas llegó a 9 puntos para compartir el antepenúltimo lugar general con Xolos, que tiene la misma cantidad de unidades. Por su parte, los Diablos Rojos se quedaron con 10 puntos en el décimo-quinto lugar, y cada vez más alejado de sus aspiraciones de clasificar.

El partido no fue sencillo para Atlas, que pese a estar en ventaja en el marcador se vio alcanzado en dos ocasiones por los Diablos Rojos.

Sin embargo, los Rojinegros, ahora sí, respetando su esencia de jugar al límite y con mucho drama, lograron ganar.

De manera sorprendente, y por vez primera desde que Puente del Río asumió como entrenador, Atlas se puso al frente del marcador al minuto 3, como producto de su intención de ir al ataque. Luciano Acosta cedió el balón a Diego Barbosa, quien disparó sin titubear y dejó a Alfredo Talavera sin oportunidad.

Con la ventaja a su favor, Atlas no renunció al ataque, buscó el segundo y dominó en los minutos posteriores con la posesión del balón y algunas aproximaciones que no prosperaron.

Toluca logró acomodarse y comenzó a recorrer líneas y acercarse al área rojinegra sin que Atlas ajustara en su parte baja.

El dominio rojinegro se perdió y al minuto 18 el asedio del Toluca rindió frutos y provocó que Cuero cometiera una falta en el área sobre Chalá. Al minuto 20, Leonardo Fernández ejecutaba, Vargas rechazó, pero el uruguayo contrarremató y marcó el empate.

Toluca se volcó y apostó por tirar fuera del área, pero Vargas siempre estuvo atento.

Para la mala fortuna de Atlas, cuando ya se le había marcado un penalti a favor, Enrique Santander rectificó su decisión luego de revisar el VAR y percatarse de una mano de Luciano Acosta poco antes de recibir la falta en el área.

En el segundo tiempo no había un claro equipo que ejerciera su dominio, y al minuto 62 los Rojinegros consiguieron un tiro de esquina cobrado por Mauricio Cuero, y que concretó José Abella de cabeza con una marca deficiente de Toluca para irse de nuevo arriba en el marcador por 2-1.

Pero el encanto le duró apenas diez minutos, ya que de nuevo un penalti en contra permitió que Toluca igualara con otro gol de Leonardo Fernández, para llegar a ocho anotaciones en su cuenta personal.

Cuando parecía que el marcador quedaba igualado, al 85, Cuero aprovechó un titubeo de Maidana en el medio campo de un jugador escarlata, y se escapó rumbo al área para vencer a Talavera y enviar el balón al fondo de las redes para el 3-2.