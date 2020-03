Aporta la NFL 35 millones de dólares para «taclear» al coronavirus

Ante la crisis sanitaria que se vive por el coronavirus en los Estados Unidos, la NFL en conjunto con la Asociación de Jugadores donarán más de 35 millones de dólares para combatir la pandemia.

Tanto la liga como la NFL y la NFLPA mencionaron que el dinero sería distribuido a través de 10 organizaciones; Cruz Roja Americana, Fundación Bob Woodruff, Boys & Girls Clubs of America, Fundación CDC, Fundación GENYOUth, Meals on Wheels America, Ejercito de Salvación, Team Rubicon, United Way y Wounded Warrior Project.

Dichos organismos se encargarían de ayudar a diferentes sectores de la población desde personal médico hasta veteranos de guerra; de igual modo algunos de ellos se encargarían de preparar y repartir comida a niños y adultos de la tercera edad.

Todos hemos sido afectados por la pandemia del COVID-19. Ahora más que nunca, necesitamos unificarnos para quedarnos en casa. La NFL continuará buscando formas de brindar nuestro apoyo para que podamos superar este momento de incertidumbre”, exclamó el comisionado Roger Goodell.

De igual modo, más de 50 miembros de la liga (entrenadores, jugadores y leyendas) se unieron para crear un anuncio de concientización para quedarse en casa y evitar más contagios.

Desde finales de enero, la NFL ha organizado una subasta de diferentes artículos autografiados y con el dinero recaudado apoyará a distintas fundaciones y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para seguir combatiendo el coronavirus.

Asimismo, se está trabajando en un plan para apoyar ayuda adicional a todas aquellas víctimas que fueron afectadas significativamente por el coronavirus, después de que haya transcurrido la pandemia.