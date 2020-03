Anuncia alcaldesa apoyos a población vulnerable

Se condonará el pago de agua en el mes de abril a casi la mitad de los usuarios y se suspenden en general cortes y recargos durante la contingencia

La alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas anunció medidas de apoyo sociales para atender a los más necesitados, así como a micro y pequeños comerciantes ante la contingencia sanitaria por el coronavirus e hizo un llamado a crear un acuerdo social con los sectores productivos para ayudar a las familias hermosillenses.

La presidenta municipal, reconoció la difícil situación económica que s enfrentamos todos, ya que la mayoría de las familias viven de su trabajo diario, y no salir a trabajar implica no tener dinero para comprar el mandado y pagar sus servicios básicos.

«Mi principal preocupación es que ningún hogar de Hermosillo pase hambre, por eso tenemos que coordinar esfuerzos con el Gobierno Federal y Estatal a través de DIF Municipal y la Dirección de Bienestar Social, para brindar apoyo a los más personas más vulnerables.

«La urgencia nos obliga a priorizar y atender a los más necesitados”, dijo, es por ello que se condonará el servicio de agua potable en el mes de abril a 136 mil usuarios, los más vulnerables, que representa el 45 por ciento del padrón, de los cuales 123 mil son familias, y 13 mil medianos y pequeños comerciantes.

También se suspenderán los cortes del servicio por parte de Agua de Hermosillo, sin excepción, y no se cobrarán recargos durante el periodo que dure la contingencia.

Mencionó que como Ayuntamiento, están buscando el camino para lograr la creación de un fondo de apoyo a trabajadores que trabajen por su cuenta, formales e informales, pequeños y micronegocios.

López Cárdenas exhortó a quienes tengan la capacidad de donar alimento, de condonar una renta, de prorrogar colegiaturas, de no aumentar los precios, de seguir pagando a sus trabajadores, de hacerlo como un acto solidario y humanitario.

Dijo que como presidenta Municipal, cancelará programas para reducir gastos para liberar recursos.“Los que ustedes pagan, es su dinero y debemos utilizarlo más que nunca con gran responsabilidad para atender esta contingencia”, enfatizó.

Destacó que gracias al valor cívico y heroico de policías, bomberos, trabajadores de agua, bacheo, recolección de basura, alumbrado público y cientos de funcionarios, los servicios públicos de la ciudad estarán garantizados.