AMLO descarta cierre de comercios o aeropuertos por COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pese a la crisis que se vive por el coronavirus COVID-19 no habrá aumento de impuestos ni de los precios de los combustibles, además de que no se endeudará al país y los programas sociales se mantendrán para apoyar a la población.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario señaló que su gobierno debe actuar con responsabilidad en las acciones preventivas ante el COVID-19, por lo que reiteró que por el momento no se promoverá el cierre de comercios o aeropuertos.

Pidió a los mexicanos que aquellos que no estén enfermos, se abstengan de utilizar tapabocas para evitar escasez y “si se está enfermo hay que quedarse en la casa”.

Medidas económicas ante el COVID-19

López Obrador dijo que se espera que la economía mundial se estabilizará, pues está interviniendo el gobierno de Estados Unidos, ya que hay una intervención directa profunda, con 50 mil millones de dólares y “van a hacer todo por estabilizar, entonces eso ayuda a todos los países del mundo”.

Agregó que no le conviene a nadie que haya recesión mundial y haya crisis económica, “eso nos ayuda a nosotros porque no esa una crisis originada en México (…) solo las economías fuertes pueden ayudar para paliarla, enfrentarla y resolverlos problemas”.

Detalló que se trabaja en un plan con dos elementos ante una posible crisis por el coronavirus. El primero consiste en que el gobierno se “apriete el cinturón” y no el pueblo.

“A diferencia de las crisis anteriores no pidamos al pueblo que se apriete el cinturón si no que sea el gobierno el que se apriete el cinturón, esto no solo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, menos derroche, pero que no sea el pueblo el que padezca de la crisis, eso lo vamos a garantizar”, aseveró.

Lo segundo es que se mantengan los Programas de Bienestar y que no se afecte a la población con el aumento de impuestos y del precio de los combustibles, por lo que se pretende no endeudar al país.

“Una de las medidas que se van a tomar es que se van a dar recursos anticipados a los adultos mayores, en vez de un bimestre le vamos a entregar dos (…) a partir de esta semana comenzamos, esto lo informo tambien para que el adulto mayor sepa”, explicó.