AMLO culpa a la corrupción por la caída de su popularidad a 59%

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a la prensa sobre los números revelados por algunos medios que indican que en un año, su popularidad ha caído 19 puntos, pues en marzo de 2019 registraba una aprobación de 78 por ciento, y este año solo alcanzó el 59 por ciento.

El mandatario aceptó que sus números bajen, pues sabe que su Gobierno se ha enfrentado a un desgaste, producto de la lucha contra la corrupción.

Acerca de mi popularidad estamos bien, tenemos la mayoría, la gente nos está apoyando y pues también sufrimos desgastes porque imagínense, enfrentarse a los corruptos que no quieren dejar de robar”, afirmó el mandatario.

López Obrador indicó que sigue teniendo el respaldo de la gente, y el día que no lo tenga, dejaría la presidencia, no “como otros”.

Si tengo el respaldo, el día que el pueblo no que quiera ese dia voy a llorar y me voy a ir a Palenque, no voy a estar ahí como unos presidentes que tienen el 10, 15 el 20 % de aprobación y ahí están , cómo voy a gobernar así, si no tiene uno el respaldo de los ciudadanos, nada más están ahí por el cargo, y yo no luché por eso, yo luché por la transformación del país”, expresó.

