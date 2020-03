Amarran a una bebé en una banca

La responsable de abandonar a la niña fue asegurada por policías municipales en un restaurante localizado en la 11 Sur y 5 Poniente

Una niña de año y medio de edad fue abandonada por una mujer, al parecer su madre, en una de las bancas de un parque localizado a cinco calles del zócalo: Paseo Bravo, en Puebla, donde fue amarrada por la cintura al mobiliario metálico, junto con un cartel con una leyenda confusa.

Más tarde, la persona del sexo femenino fue asegurada por policías municipales en un restaurante localizado en la 11 Sur y 5 Poniente, acusada de abandonar a la menor.

Cabe destacar que en una cartulina blanca, colocada a un lado de la menor de edad, fue escrita una leyenda que sólo el autor podría descifrar: «si no me dejaron tener a mis bebés juntos, entonces no la quiero».

El abandono provocó sorpresa entre testigos, más tarde incredulidad e indignación entre la gente que empezó a juntarse frente a la banca, pero nadie la desató, sólo pidieron apoyo a elementos de la Policía Estatal, que tardaron en liberar a la infante, lo que fue interpretado por algunos como saldo de la contingencia epidémica.