Alza Norma Palafox la voz contra el acoso

En el marco del Día Internacional de la Mujer y del paro del 9 de marzo, la futbolista de Chivas Femenil, Norma Palafox, aprovecha su condición de figura pública para hacer un llamado de respeto para las mujeres.

En entrevista con el reportero César Huerta de AS México, Palafox manifestó su molestia por las fotos, videos y comentarios obscenos referentes a su cuerpo que circulan en redes sociales.

Obviamente es incómodo, que no te puedas acomodar una espinillera porque ya hacen otro tipo de gesto. Pero trato de hacer eso a un lado. me duele, porque no nada más soy yo”, comentó la atacante rojiblanca que lamentó que algunas de sus colegas también sufren de esta violencia a través de redes sociales.

La jugadora sonorense de 21 años, dejó claro que, a pesar de ser blanco de violencia de género en redes sociales por su apariencia física, no cambiará el estilo de la indumentaria con la que salta al terreno de juego.

«Es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a ponerme un short súper grande. No me siento cómoda, lo uso así porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, sentenció a atacante del Rebaño.

Palafox, pieza fundamental en el título de Chivas Femenil en el torneo Apertura 2017, intenta hacer conciencia en quienes ven a las mujeres como simples objetos, pues asegura, la vida da muchas vueltas.

«No somos un objeto, no somos nada más un cuerpo, también pensamos, también somos seres humanos. Lo único que les puedo decir es que respeten, porque a lo mejor sus hermanas o alguien de su familia puede estar en una situación similar”, indicó.

La futbolista del Rebaño también manifestó su preocupación por elevada cifra de feminicidios que hay en el país y considera que el respeto es un valor que debe inculcarse a las nuevas generaciones desde casa-

«Eso sí me aterra, la verdad. Me aterra muchísimo que no podamos salir. Que les quiten la vida a niñas de cinco o siete años es muy doloroso. Ojalá que nuestro país cambie”, puntualizó.