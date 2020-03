Alcanza coronavirus al Capitán América

La producción de «The Falcon and The Winter Soldier» en Praga también ha sido suspendida por la epidemia

Tras la cancelación de los rodajes de «Misión Imposible 7» con Tom Cruise o «Red Notice» con Dwayne Johnson a causa del coronavirus, un nuevo título se ha sumado a la lista. La producción de «The Falcon and The Winter Soldier» en Praga también ha sido suspendida por la enfermedad.

Así lo revela Variety después de que el gobierno checo prohibiera las proyecciones de cine, las clases de primaria y secundaria y los eventos deportivos y culturales. El festival de cine de Praga también ha sido cancelado. Por el momento, República Checa cuenta con alrededor de 60 casos. A nivel mundial se estima que cifran en unos 120 mil afectados, siendo los países más castigados China, Italia, Irán y Corea del Sur.

The Falcon and The Winter Soldier comenzó a filmarse en Praga la semana pasada, pero el elenco y el equipo ahora tendrán que trasladarse a Atlanta. Esta es la segunda vez que se interrumpe la filmación de la ficción. En enero estaba previsto que grabaran en Puerto Rico, pero se vieron obligados a posponer la producción tras una serie de terremotos.

Anthony Mackie y Sebastian Stan volverán a interpretar sus papeles del Universo Cinematográfico Marvel y estarán acompañados de Daniel Brühl, Emily VanCamp y Wyatt Russell. La serie constará de seis episodios y se lanzará en Disney+ el próximo agosto.

«Después de los eventos de Endgame, Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia», reza la sinopsis oficial de The Falcon and the Winter Soldier.

La ficción es una de las varias miniseries centradas en personajes del MCU que se encuentran actualmente en proceso en Disney+. WandaVision, Hawkeye, Loki, Mrs. Marvel, Moon Knight y She-Hulk son los otros títulos que ya está preparando la plataforma de streaming.