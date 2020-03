Alabama registra 78 casos de coronavirus, impone medidas estrictas

Kay Ivey, gobernador de Alabama, decidió emitir una orden que impone restricciones a restaurantes, visitas en hospitales, guarderías y playas

El Departamento de Salud Pública de Alabama, en Estados Unidos, informó que se han confirmado 78 casos de COVID-19 en el estado.

Ante esto, Kay Ivey, gobernador de Alabama, decidió emitir una orden que impone restricciones a restaurantes, visitas en hospitales, guarderías, playas y más.

Las siguientes medidas se aplicarán hasta el 5 de abril:

Están prohibidas todas las reuniones de 25 personas o más, o reuniones de cualquier tamaño que no puedan mantener una distancia constante de 6 pies (1.83 metros) entre las personas. Esta orden se aplicará a todas las reuniones, eventos o actividades en las que participen 25 o más personas en una habitación individual o en un mismo espacio al mismo tiempo.

Cualquier restaurante, bar, cervecería o establecimiento similar no permitirán el consumo ‘in situ’ de alimentos o bebidas. El gobernador llamó a los ciudadanos a pedir en los establecimientos para llevar o a domicilio, siempre que los protocolos de distanciamiento social incluyan mantener una distancia constante de 6 pies entre personas.

Todas las playas estarán cerradas desde las 17:00 h local de este jueves.

Centros preescolares y guarderías se mantendrán cerrados desde este jueves a partir de la hora en que concluyan actividades. Esta medida no se aplicará a los centros de cuidado infantil que brinden servicios exclusivamente a empleados de gobiernos estatales y locales, personal de primera respuesta, fuerzas del orden público, hospitales, asilos de ancianos/centros de atención a largo plazo, centros de tratamiento de enfermedades renales en etapa terminal, farmacias y supermercados.

Todos los hospitales y residencias de ancianos/centros de atención a largo plazo, tendrán que prohibir las visitas y el ingreso de personal de atención médica no esencial, a excepción de ciertas situaciones de atención compasiva.

Todos los procedimientos médicos y dentales electivos se retrasarán con efecto inmediato.

Con información de WFSA News